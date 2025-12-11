Baby Etchecopar reveló su secreto mejor guardado: “Mucha gente no me cree”

Baby Etchecopar sorprendió a la audiencia de A24 al revelar con detalles su secreto mejor guardado.

En su editorial del martes en A24, el periodista Ángel “Baby” Etchecopar decidió romper el hermetismo sobre su vida privada y reveló un dato sobre sus bienes que dejó a todos boquiabiertos.

Mientras realizaba una comparación entre el sistema fiscal de Estados Unidos y el de Argentina, Baby soltó la confesión que nadie esperaba. "No tengo nada. La verdad que no tengo nada. Mucha gente no me cree que no tengo nada", disparó el periodista, derribando el mito sobre su supuesta fortuna.

Ante la incredulidad que podían generar sus palabras, explicó con su habitual estilo directo qué fue lo que sucedió con sus ingresos a lo largo de los años, revelando que priorizó el disfrute por sobre el ahorro: "Me la puse toda encima", confesó, dando a entender que gastó todo su capital en vivir bien.

Qué haría Baby Etchecopar “si tuviera algo”

La revelación vino acompañada de una fuerte postura política contra el blanqueo de capitales impulsado por el Gobierno y una justificación de por qué, si tuviera ahorros, no los declararía. "Si tuviera algo no lo blanqueo", sentenció, y contó una anécdota personal: "La vez pasada tuve una discusión con un amigo: '¿para qué carajo blanqueaste?'. Y al tiempo, sin querer darme la razón, me dijo que tenía razón".

Para Etchecopar, el problema radica en la voracidad fiscal local. Elogió el modelo estadounidense ("Estados Unidos no necesita blanqueo, porque el ciudadano está obligado a mostrar lo que gana") y destrozó el sistema argentino: "Acá de tu sueldo pagás el 60%. Te pagan 2 palos y cobrás 800 lucas. Es insólito, te está robando el Estado".