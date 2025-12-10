En Neuquén no saben nada de Sergio Daniel Ávalos desde el 14 de junio de 2003, cuando lo vieron por última vez junto a sus amigos en el boliche El Fuerte de la ciudad capital.

El caso no tiene novedades desde hace mucho tiempo. Si bien existen 19 personas imputadas, los investigadores siguen esperando nuevos datos que puedan orientar la búsqueda para determinar qué pasó con Ávalos.

Ahora, a través de una resolución oficial, el Ministerio de Seguridad Nacional aumentó la recompensa para aquellas personas que puedan aportar información sobre la desaparición del hombre en Neuquén. El monto subió a $5.000.000 y busca incentivar la aparición de datos útiles para la investigación.

La resolución del Ministerio de Seguridad Nacional

La decisión de aumentar el monto tiene que ver con una actualización de la resolución de 2023, que en aquel momento también modificaba la recompensa. “La suma total de $4.000.000, destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que sirvan para lograr dar con el paradero de Sergio Daniel Ávalos, hijo de Asunción Ávalos y de Margarita Nocoleu (fallecida), con último domicilio conocido en la residencia de la Universidad Nacional del Comahue“, decía el documento.

Ahora el pedido de actualización fue de parte del juez Gustavo Eduardo Villanueva, a raíz del tiempo que pasó desde la desaparición de Ávalos y a los pocos avances de la causa en el último tiempo.

Dónde está Sergio Daniel Ávalos

Al momento de su desaparición, el joven era un estudiante más de la Universidad Nacional del Comahue. El 14 de junio del 2003 fue a bailar con sus amigos a El Fuerte vistiendo una campera de polar marrón y un pantalón de jean gris. Según el portal Diario de Río Negro, los testimonios recolectados lo ubican allí hasta las 7 de la mañana. Después de ese momento, nunca más fue visto.

El encargado de la residencia donde vivía denunció su desaparición tres días después. Ávalos tenía una contextura física pequeña, medía aproximadamente 1,60 metros, tenía el pelo negro corto y una lesión en el brazo izquierdo que le dificultaba extenderlo. La causa judicial se tramita bajo la figura de privación ilegal de la libertad agravada y, hasta el momento, tiene a 19 personas procesadas.

La principal hipótesis que circula es la que ubica a Ávalos como retenido dentro del boliche y, posteriormente, trasladado para su ocultamiento. En el fallo también se indicó que se registraron incidentes aquella noche: había presencia de sangre en la enfermería y una persona golpeada en el “túnel”.