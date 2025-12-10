Descuentos, 12 cuotas sin interés y Plan Canje: Samsung celebra la Lifestyle Week

Hay una serie de beneficios pensada para quienes quieren renovar la casa antes de fin de año.

Desde el 9 de diciembre, Samsung inició su Lifestyle Week con una batería de beneficios pensada para quienes quieren renovar la casa antes de fin de año. Durante esta semana, la tienda oficial ofrece descuentos de hasta el 35% y 12 cuotas sin interés en productos seleccionados. Además, uno de los equipos estrella, The Frame de 75 pulgadas, se suma al programa Plan Canje EcoCambio, que permite entregar un televisor usado —de Samsung o cualquier otra marca— y cubrir hasta el 34% del valor final.

El foco de esta edición está puesto en la nueva The Frame Serie D, una actualización de la pantalla lifestyle más conocida de la marca, que combina diseño, tecnología y arte en un formato pensado para integrarse a cualquier ambiente. Con perfil ultra delgado, marcos personalizables y el soporte Slim Fit, se instala casi al ras de la pared, logrando una estética más cercana a un cuadro que a un TV tradicional.

The Frame Serie D: arte, color y tecnología premium

Esta generación suma pantalla mate antirreflejos, disponible en 65” y 75”, lo que mejora tanto la experiencia de visualización como el modo artístico. El Art Mode permite acceder a más de 3.000 obras de arte en Samsung Art Store, con 370 piezas gratuitas por año. A nivel rendimiento, incorpora el procesador NQ4 AI Gen2 y la función 4K AI Upscaling, que optimizan la imagen en tiempo real. También incluye el One Connect Box, que concentra todos los cables en un solo módulo para mantener el espacio prolijo.

Un diferencial clave es que se convirtió en la primera pantalla del mundo certificada con Pantone Validated ArtfulColor, lo que confirma la precisión de su reproducción cromática, incluyendo tonos de piel. Además, gracias a la tecnología Quantum Dot sin cadmio, alcanza un 100% de volumen de color.

Precios promocionales:

The Frame 65’’ Serie D: $2.649.999 (24% OFF)

The Frame 75’’ Serie D: $3.449.999 (23% OFF)

Barras de sonido: diseño minimalista y sonido envolvente

Samsung también impulsa descuentos en audio. La Barra de sonido S801B, con solo 39,9 mm de grosor, incluye subwoofer inalámbrico, Q-Symphony y sonido adaptativo SpaceFit Sound. Además, ofrece Dolby Atmos inalámbrico vía Wi-Fi.

Precios promocionales:

S801B 3.1.2 con subwoofer: $974.999 (35% OFF)

S61B 5.0: $569.999 (25% OFF)

El foco de esta edición está puesto en la nueva The Frame Serie D.

Freestyle y Music Frame

Para quienes buscan opciones más versátiles aparece The Freestyle (2° generación), un proyector portátil Full HD de hasta 100”, rotación de 180° y funciones de Smart TV.

Precio promocional: