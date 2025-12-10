Paso clave para la explotación petrolera británica en aguas cercanas a las Islas Malvinas

La petrolera inglesa Rockhopper Exploration dio un paso clave para el proyecto que lleva adelante hace más de 20 años para extraer petróleo en el yacimiento Sea Lion (León Marino), ubicado a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. La petrolera tomó la Decisión Final de Inversión (DFI) para la fase 1 del proyecto offshore, donde estima producir hasta 55.000 barriles diarios de petróleo (bdp) a partir de 2028. En esta fase planea invertir US$ 1.800 millones.

La DFI que este miércoles informó Rockhopper es un paso determinante para las compañías, ya que es la instancia que implica la confirmación de un compromiso de las empresas para avanzar en concreto en un proyecto. Si bien se conocían los avances de algunas petroleras extranjeras en actividades de exploración, es la primera vez que una compañía toma esta decisión para producir hidrocarburos en Malvinas, zona que reclama soberanía la Argentina.

La petrolera inglesa posee el 35% del proyecto Sea Lion, pero es la compañía que inició los trabajos de exploración hace dos décadas. El 65% y la mayor parte del financiamiento lo aportará la petrolera israelí Navitas Petroleum, que ingresó al proyecto en 2022 con la compra de la participación que tenía Harbour Energy, otra compañía inglesa.

Soberanía

En las últimas dos décadas, el Estado argentino sancionó a distintas compañías por realizar trabajos de exploración offshore en el Atlántico Sur, cerca de las Malvinas. Rockhopper y Navitas forman parte de la lista de 10 compañías sancionadas en 2021 (última sanción) y sus actividades fueron declaradas ilegales. Cuatro años después, las mismas compañías anunciaron que planean producir petróleo en Malvinas dentro de poco más de dos años.

Ahora, el gobierno de Javier Milei tendrá que tomar una decisión sobre el anuncio que realizó la compañía inglesa. También habrá que ver si el canciller argentino Pablo Quirno, ex secretario de Finanzas, se refiere al tema. Quirno está activo en las redes sociales.

Este domingo tuvo un altercado público con el diplomático de carrera Héctor Torres, que criticó la adquisición de los aviones F-16. Hasta el momento de la publicación de esta nota, el ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina no mencionó nada sobre el anuncio de la petrolera inglesa en Malvinas.

Decisión

Rockhopper señaló en un comunicado al que accedió El Destape que “la Junta Directiva ha tomado una decisión final de inversión (FID, por sus siglas en inglés) relacionada con el desarrollo de la Fase 1 del campo Sea Lion, ubicado en alta mar al norte de las islas Malvinas y, en consecuencia, ha aprobado el Proyecto”.

“Como requisito previo para obtener la DFI, los directorios de ambas compañías han aprobado los acuerdos de financiamiento y firmado la documentación pertinente requerida para financiar la Fase 1 del proyecto”, remarca el mismo comunicado.

Ambas compañías planean invertir hasta US$ 2.100 millones, cifra que completa la fase 1 del proyecto offshore. Según informaron ambas petroleras, en la primera etapa estiman alcanzar una producción de 55.000 barriles diarios de petróleo (bdp) a partir de la perforación de 11 pozos en el lecho marino.

Sin embargo, los planes a mediano y largo plazo de las compañías llevan los objetivos de la fase 2 y 3 del proyecto hasta los 80.000 bdp y 200.000 bdp, respectivamente. Los planes de producción de las petroleras Rockhopper y Navitas son realmente significativos. En comparación, en octubre la Argentina acaba de llegar a los 859.500 bdp (incluyendo a Vaca Muerta), superando la última marca de 1998 (hace 27 años) de 847.000 bdp.