Los 5 juveniles de la Reserva de Boca a seguir hoy en la final ante Vélez

Los cinco talentos que Boca viene puliendo en la Reserva llegan al duelo ante Vélez con rodaje, proyección y peso para definir el Trofeo de Campeones.

La Reserva de Boca Juniors vuelve a escena este viernes para enfrentarse a Vélez Sarsfield por el Trofeo de Campeones 2025, en un cierre de año en el que el equipo de Mariano Herrón se consolidó como uno de los grandes protagonistas del fútbol argentino juvenil. Tras conquistar el Torneo Clausura Proyección, el "Xeneize" encara este partido con varios talentos en pleno crecimiento que vale la pena conocer.

La consagración en el Clausura no fue casualidad. La Reserva de Boca sostuvo una estructura competitiva, pulió individualidades y permitió que varios de sus juveniles quedaran a un paso de incorporarse al plantel profesional. El partido del viernes, desde las 20 ante Vélez, vuelve a ser una vidriera perfecta para que las promesas sigan mostrando su calidad y la proyección que pueden tener en el club. A continuación, los cinco nombres que pueden marcar la diferencia.

Los 5 jugadores de Boca a seguir en el Trofeo de Campeones 2025 ante Vélez

Dylan Gorosito, la proyección por derecha que ya mira Primera

El lateral derecho fue una de las grandes figuras del año, sobre todo por su participación en el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina. Su potencia para romper en velocidad, su recorrido incansable y su precisión en los centros lo convirtieron en pieza fija del equipo. Gorosito ya tiene asegurado su lugar para realizar la pretemporada con el plantel profesional en 2026, respaldo que confirma su evolución y que lo posiciona como uno de los mayores proyectos del club, que ya tiene un partido en Primera.

Facundo “Jagger” Herrera, consistencia en la zaga central

Herrera es uno de los jugadores que viene levantando la mano para dar el salto a Primera desde la zona central defensiva. Si bien tiene por delante a Mateo Mendía para asentarse en el plantel Profesional, "Jagger" tuvo una marcada solidez durante el año que podrían depositarlo en cualquier momento en la Primera. Rápido, ágil, con buen cabezazo e inteligente para salir jugando, podríar ser uno de los juveniles en la pretemporada del 2026.

Matías Calegari, equilibrio, pase y lectura táctica

Volante central de perfil moderno, se destaca por su inteligencia para ocupar espacios, su prolijidad en la salida y su capacidad para recuperar sin necesidad de exponerse a infracciones. No es un mediocampista que se transforma en la manija del equipo, pero sí uno de enorme importancia estructural por su capacidad para saber jugar simple. Es el nexo entre líneas, la brújula que ordena al equipo y el que determina cuándo acelerar o cuándo pausar. Su presencia será clave para controlar el ritmo del partido.

Iker Zufiaurre, jerarquía, fortaleza física y personalidad

Zufiaurre ya debutó en Primera y fue clave para el equipo de Herrón en el Torneo Clausura, incluidos sus dos goles a River en el pasado Superclásico. Su velocidad y habilidad lo convierten en un jugador explosivo para jugar por los extremos, cualidades que podrían encajar de manera perfecta para un equipo ambicioso.

Valentino Simoni, olfato goleador y la promesa que espera su chance

Simoni todavía no debutó oficialmente en Primera, pero es una de las grandes apuestas de Boca para 2026. Delantero fuerte, con movilidad y una intuición especial dentro del área, aparece en los momentos importantes y suele convertir en partidos de peso (lleva 13 goles y 4 asistencias en 2025). Es un centrodelantero con buen pie, pero que puede tirarse atrás para unir juego gracias a su inteligencia y que también tiene una buena pegada de derecha. Su crecimiento reciente lo posicionó como uno de los jugadores a seguir en el corto plazo.

La formación probable de la Reserva de Boca vs. Vélez, por el Trofeo de Campeones

Leandro Brey; Dylan Gorosito, Facundo Herrera, Mateo Mendía, Santiago Zampieri; Santiago Dalmasso, Matías Calegari, Joaquín Ruiz; Tomás Aranda; Iker Zufiaurre y Valentino Simoni. DT: Mariano Herrón.