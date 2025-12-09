El hechizo Babasonicos: entre clásicos, sorpresas y un Ferro en trance / Foto: Martín Bonetto.

El domingo por la noche, en el Estadio Ferro de Caballito, se cerró la segunda y definitiva función del esperado cierre de año de Babasonicos. Fue una noche cargada de brillos, nostalgia y sorpresas, con público entregado y una banda en su punto justo.

La noche arrancó con un guiño al presente entonando Advertencia, estrenada recientemente y primer adelanto del nuevo álbum Cuerpos Vol. 1. Después, un viaje intenso por su discografía, pasaron temas de discos recientes como “Paradoja”, “Mimos son mimos” (de su disco Trinchera, 2022) e “Ingrediente” (de Discutible).

También hubo sorpresas inesperadas, uno de esos momentos fue la recuperación en vivo de "Gratis", canción de 2003 que no interpretaban hace más de una década. Y justo cuando la tensión sonora y la emotividad estaban en su punto, llegó la otra novedad del set: "Tiempo off", track del flamante “Cuerpos Vol. 1”, debutando esa noche en la intimidad del estadio.

Pero claro, no faltaron los himnos. Después del clima introspectivo y experimental, explotaron los saltos y cantos con clásicos como "Sin mi diablo", "Fiesta popular", "Y qué?", y otros que forman parte del ADN de varias generaciones.

El regreso de caras conocidas y un saludo que rompió el molde

Un momento especial de la noche fue el regreso de Carca, quien acompañó en vivo a la banda tras un tiempo ausente por problemas de salud. Carca aportó su guitarra en una seguidilla contundente: “Vampi”, "El loco", "La lanza" y "Bye Bye".

Carca regresó al escenario con Babasonicos / Foto: Martín Bonetto.

Y si bien el vocalista y frontman Adrián Dárgelos suele mantenerse distante (cinematográfico, sexual, provocador) esa noche decidió romper sus propias reglas. En pleno fervor colectivo con una de las canciones más potentes, "Putita", bajó del escenario, atravesó la valla y se metió entre el público. Cantó desde cerca, saludó, entregó besos a fans, miró a los ojos, respiró la euforia colectiva. Fue un gesto ­tan inesperado como generoso que conmovió, sacudió la rutina de conciertos y transformó el show en una experiencia cercana, casi íntima.

Adrián Dargelos se acercó al público y repartió abrazos y besos / Foto: Martín Bonetto.

Cerca del cierre, mientras las pantallas proyectaban imágenes captadas por un drone, volando sobre el estadio y los balcones aledaños, la banda eligió cerrar con "La izquierda de la noche" y "El colmo". A través de sus canciones Babasonicos sigue latiendo con fuerza y renovando su vínculo con el público.