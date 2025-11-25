Entradas Rock en Baradero 2026: precios, dónde comprar y fecha de cuándo es el festival

Vuelve Rock en Baradero.

Rock en Baradero confirmó su edición 2026, una cita infaltable que se espera con total emoción y que el próximo año traerá muchísimas sorpresas y propuestas, para seguir encontrándonos en la música, renovando anécdotas, sumando horas y horas de felicidad entre amigos y junto a los mejores artistas, en un evento que cada cobra más fuerza e importancia dentro de la Argentina por su peso propio.

El próximo año, el Anfiteatro Municipal la República del Rock volverá a sacudir la tierra. Un predio pensado para vivir dos jornadas memorables. Esta edición promete una cartelera histórica aún sin develar: múltiples escenarios, decenas de bandas, variedad de propuestas culturales, artísticas y gastronómicas que darán vida a un fin de semana ideal. Baradero, epicentro de este legendario ritual argentino invita nuevamente a congregarnos junto al río, a dejar el ruido de las ciudades, parar el reloj y planificar dos días a puro disfrute.

Cuándo es Rock en Baradero y por dónde comprar las entradas

El festival Rock en Baradero se celebrará el 3 y 4 de abril de 2026 en el Anfiteatro Municipal Baradero.

en el Anfiteatro Municipal Baradero. Las entradas se venden por la página livepass.com.ar.

Precios de las entradas para Rock en Baradero

Abono de 2 días (3 y 4 de abril) (Preventa 1): $200.000

Abono de 2 días (3 y 4 de abril) (Preventa 2): $215.000

Hay cuatro cuotas sin interés con el Banco Provincia.

El público deliró en la última edición.

Lo que dejó la última edición de Rock en Baradero

En su última edición 2025, Rock en Baradero reunió a 25 mil fanáticos que agotaron las entradas y celebraron el rock argentino. El icónico ritual se sigue proponiendo como escenario de una comunidad cultural única. Hermanando generaciones de públicos pero también de artistas, dando lugar a nuevos talentos y rindiendo honores a los legendarios músicos, el “encuentro” es la clave de Rock en Baradero, y lo convierte en uno de los festivales más importantes de Argentina.

En este último año se presentaron No te va gustar, Guasones, Las Pastillas del Abuelo, Los auténticos decadentes, Juanse, Kapanga, Bersuit Vergarabat, Horcas, 2 minutos, Los Tipitos, Damas Gratis, La Delio Valdez, El Kuelgue, Conociendo Rusia, Cruzando el harco, Nafta, Silvestre y la Naranja y Koino Yokan, entre otros. Además acompañaron exponentes jóvenes como Alan Sutton, 1915, Ainda, Rocco Posca, Pedro Pastor, Carmen Sánchez Viamonte, Marttein, Rey Bruja, Vulka, Un Muerto Más, Juana Rozas, Feli Ruiz, Daniela Milagros y Mono Loco., mientras que aún no se conoció la setlist del 2026.