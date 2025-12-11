Sufrió un derrame cerebral: conmoción por la muerte de un reconocido actor a los 50 años

Falleció este miércoles tras una seguidilla de complicaciones de salud que incluyeron un aneurisma y un derrame cerebral.

El mundo del espectáculo está de luto. Un querido comediante y actor de voz, reconocido mundialmente por darle vida a uno de los personajes más icónicos y divertidos de las series infantiles de la década del 2000, falleció este miércoles a la madrugada a los 50 años.

Se trata de Jeff Garcia, famoso por prestar su inconfundible voz a "Sheen Estevez" en la exitosa franquicia de Jimmy Neutron. Según confirmó el portal estadounidense TMZ, el artista murió rodeado de familiares y amigos tras ser desconectado del soporte vital el martes por la noche, luego de que su cuadro se volviera irreversible.

Según informaron fuentes cercanas a la familia, Garcia venía atravesando un verdadero calvario médico. En la primavera boreal había sufrido un aneurisma cerebral producto de una caída en la que se golpeó la cabeza. Si bien logró recuperarse de ese episodio, su salud volvió a deteriorarse hace unas semanas cuando sufrió un derrame cerebral.

El cuadro se complicó aún más el pasado 20 de noviembre, cuando fue internado por una neumonía. Aunque fue dado de alta, este lunes reingresó al hospital con graves dificultades para respirar y el martes sufrió un colapso pulmonar del cual no pudo salir. Según TMZ, el actor había cancelado varios shows de stand-up recientemente porque no se sentía bien, aunque en un principio evitó ir al médico creyendo que mejoraría solo.

Su legado

Jeff Garcia no solo fue la voz de Sheen en la película Jimmy Neutron: Boy Genius y en la serie de TV, sino que su personaje fue tan popular que Nickelodeon le dio su propio programa derivado, Planet Sheen, en 2010. Además, su talento formó parte de éxitos de taquilla como Happy Feet, Rio y Barnyard.