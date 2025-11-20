El juzgado federal 2 de Catamarca falló este jueves sobre la cuestión de fondo de la denuncia colectiva contra las pensiones no contributivas por "invalidez laboral" que fueron suspendidas por el Gobierno. El mismo juzgado ya había fallado también en primera instancia sobre el mismo tema y había ordenado a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restituir todas las pensiones. En el fallo de este jueves, la Justicia Federal hizo lugar al amparo colectivo y declaró que la ANDIS actuó "ilegalmente" y ordenó reestablecer de forma definitiva todas las pensiones que fueron revocadas.

"Hacer extensivo a todo el territorio nacional la medida cautelar dictada el 12 de setiembre de 2025 y en consecuencia ordenar a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que, en el plazo de veinticuatro horas (24h)… restablezca la totalidad de las pensiones suspendidas y/o retenidas…, pague el importe de los haberes de pensión retenidos…; y… se abstenga de continuar las auditorías con base en la normativa cuestionada… y de disponer nuevas suspensiones de pensiones no contributivas por incapacidad laboral; II) Conferir la representación adecuada del frente actor… a la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores y a la Asociación Azul; […]”, argumenta el fallo del juzgado federal 2 de Catamarca. La Justicia estableció 24 horas de plazo.

En el Gobierno están confiados: creen que Karina Milei no será involucrada por la Justicia en el caso Spagnuolo

Si bien es un tema que genera rispideces y malhumor y el Gobierno prefiere silenciarlo, en Casa Rosada están confiados y creen que Karina Milei no será involucrada por la Justicia en el caso Spagnuolo. El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, se negó a declarar este miércoles y no respondió las preguntas del fiscal Franco Picardi. Dijo que es inocente y negó los hechos que se le imputan. Ahora, en Casa Rosada quieren que "hable" la Justicia.

"Vamos a dejar actuar al Poder Judicial. Que se investigue qué pasó", afirmó a El Destape en estricto off una fuente inobjetable del primer anillo de confianza de Karina Milei. "Al final van a a ver que ni ella ni los Menem tienen nada que ver", dijo este dirigente de LLA a este portal. Y ratificó: "No estamos preocupados, no va a pasar nada".