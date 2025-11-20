El Presidente Javier Milei ya tiene decididos los cambios de Gabinete que serán anunciados en días tras las renuncias obligadas de Patricia Bullrich y Luis Petri. La primera se irá al Senado y el segundo a la cámara de Diputados. Ambos asumirán sus bancas el 10 de diciembre. El Gobierno se termina de reorganizar para la segunda etapa de la gestión que comienza el 10 de diciembre con un nuevo Congreso.

De no mediar sorpresas, el mandatario nombraría como nueva ministra de Seguridad a Alejandra Monteoliva, la Nº 2 de Bullrich actual en esa cartera. Fue un pedido expreso de "Pato" para seguir teniendo la manija política de ese sector.

En Defensa se espera que asuma Luciana Carrasco, jefa de gabinete de Petri. Tendrá un bautismo de fuego: dos días después, el 12 de diciembre, encabezará junto a Milei un estruendoso acto para la presentación oficial de los nuevos aviones de combate F-16.

Hoy se terminó de reordenar la Jefatura de Gabinete a Manuel Adorni y el Ministerio de Interior de Diego Santilli. El Gobierno modificó la Ley de Ministerios y asignó finalmente el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y el área de Deportes a Interior.

"El Colo" se había quedado sin ellos ya se lo dieron a Bullrich el Renaper y Deportes, a Adorni. Se retrocedió. Varios hablan de un "error" de la Secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy. En su entorno lo niegan y dicen que fue en su momento una decisión política.

Por su parte, Adorni se quedó con Turismo y Ambiente, que comandará una vez más el secretario, eterno, Daniel Scioli. "Y va a estar con nosotros 40 años más", adelantan en El Destape.

¿Puede haber más cambios? En las últimas horas hubo un ruido fuerte por filtraciones sobre la reforma laboral y de educación que anunciará Milei a mitad de diciembre.

Quien está a cargo de ambas secretarías es Sandra Pettovello, de relación tirante con Karina Milei y Santiago Caputo. ¿Puede llegar a ser removida? Hay dudas. Sobre su futuro y el de sus secretarios, Julio Cordero (Trabajo) y Carlos Torrendel (Educación).

En el Gobierno hubo malestar y están buscando al topo. "Hay gente filtrando cosas. Son los mismos que les gusta filtrar todo", afirmó una fuente del caputismo a El Destape. En estos dos años, los topos que aparecieron en el Gobierno terminaron eyectados por el propio Milei, que enfurecido los echó. El fallecido Guillermo Ferraro (Infraestructura) y Mariano de los Heros (Anses) fueron testigos.