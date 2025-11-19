Cerró un icónico bar y los trabajadores se enteraron en la puerta.

En los últimos días, se dio a conocer el particular caso de los trabajadores de un reconocido bar que, en medio de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei, se encontraron con las puertas del lugar cerradas sin ningún aviso previo y sin poder retirar sus pertenencias.

Se trata del bar La Vereda de Vicente, de Punta Mogotes, Mar del Plata, que dejó a todos sus trabajadores en una situación de incertidumbre total, ya que no tuvieron ningún tipo de aviso previo.

Los empleados relataron que de un día para el otro se encontraron con las puertas del lugar cerradas y un cartel que decía que había reformas, aunque nunca fueron notificados de ello. Además, no tuvieron ningún tipo de respuesta del dueño y no pudieron ni sacar sus objetos personales del lugar como indumentaria y llaves.

Ante esto enviaron una carta documento, asesorados por los abogados de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) que los representa, para ver si así podían esclarecer la situación.

"Lo que necesitamos es que nos digan cuál es nuestra situación laboral", afirmó uno de los trabajadores al medio 0223 y detalló que hasta cambiaron la cerradura.

También hubo varios posteos en redes sociales denunciando esto y allí sí se dió una respuesta, pero no la que esperaban. "Nos llamó el representante legal de ellos para que borremos las publicaciones", agregó y comentó que desde la empresa argumentaron un cierre por refacciones que duraría hasta diciembre.

Esto no dejó tranquilos a los empleados que aseguran que ante el cuestionamiento de por qué no fueron avisados previamente o por qué nadie se acercó a darles una explicación, la respuesta fue que "hacían lo que querían con su bar".

Los trabajadores tienen sus pertenencias adentro del bar

"Tenemos nuestra ropa y pertenencias dentro del bar. No saben cuándo nos van a abrir, hasta un compañero tiene la llave del candado de la moto", agregaron los trabajadores que no saben que será de su futuro.

"Tememos lo peor, pero esperamos que se pueda visibilizar porque no queremos perder nuestras fuentes de trabajo", sumaron. Son unos 10 los trabajadores afectados y además marcaron que la encargada del lugar fue despedida.

La vereda de Vicente funcionaba de miércoles a domingo y se convirtió en un icónico lugar de la zona, ya que estaba desde 1982 en Acevedo 2201, Punta Mogotes.