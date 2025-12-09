Honduras ordenó la captura internacional del expresidente Hernández tras su liberación en EE.UU.

Apenas unos días después de que el ex presidente de Honduras Juan Orlando Hernández fuera liberado de una cárcel federal en Estados Unidos gracias a un polémico indulto de Donald Trump, el fiscal general hondureño, Johel Antonio Zelaya, emitió este lunes una orden de captura internacional en su contra.

"Fui víctima de un montaje del gobierno de Biden y Harris y del deep state a través de un juicio manipulado. No había pruebas reales, solo las acusaciones de criminales que buscaban vengarse. Aun así, la verdad sobre mi inocencia prevaleció", dijo Hernández en X en su primer mensaje después . Presidente Trump, gracias por escuchar y responder cuando más se necesitaba. Usted vio la injusticia cometida contra mí y contra mi país y la corrigió. Su apoyo a Honduras, su liderazgo y su decisión oportuna lo significaron todo para mi libertad y para mi nación. Tiene mi respeto y mi gratitud para siempre.

El exmandatario, que cumplía una condena de 45 años por narcotráfico y posesión de armas en el norte, ahora es requerido por su propio país bajo acusaciones de lavado de activos y fraude. A través de su cuenta en la red social X, el fiscal Zelaya fue contundente: "Exhorto a los organismos de seguridad del Estado y a nuestros aliados internacionales, como ser la INTERPOL, a ejecutar la orden de captura internacional"

La maniobra judicial representa un choque directo con la decisión de la Casa Blanca, que la semana pasada le otorgó el perdón presidencial permitiéndole salir en libertad, y abre un nuevo frente de conflicto diplomático.

Elecciones bajo tensión

El pedido de detención contra Hernández aterriza en un contexto interno de máxima fragilidad. Honduras atraviesa horas críticas tras la reanudación del escrutinio de las elecciones presidenciales, que estuvo detenido durante tres días por "inconsistencias" en el sistema.

Según los últimos datos oficiales, con el 87,99% de las mesas escrutadas, el candidato del conservador Partido Nacional, Nasry Asfura, lidera la contienda con el 40,20% de los votos. Un dato no menor conecta ambas historias: Asfura, exalcalde de Tegucigalpa, también ha sido respaldado públicamente por Donald Trump, lo que refuerza la influencia del líder republicano en la política local.

La diferencia es mínima: apenas 20.000 votos lo separan de su principal rival, Salvador Nasralla (Partido Liberal), quien suma el 39,49% y ya denunció fraude. Más atrás, con el 19,30%, quedó la candidata oficialista de LIBRE, Rixi Moncada, quien pidió la nulidad del proceso y llamó a la movilización en las calles.