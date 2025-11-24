Deportivo Riestra vs Barracas Central por el Torneo Clausura: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Deportivo Riestra recibirá a Barracas Central este lunes, en un duelo correspondiente a los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura. El Malevo, que se convirtió en uno de los grandes animadores del campeonato y llegó a tener chances de clasificar a la próxima Copa Libertadores, buscará revertir su mal momento tras finalizar la fase regular con tres partidos sin victorias. Enfrente tendrá a un Guapo que viene de un polémico empate ante Huracán y atraviesa un rendimiento irregular, habiendo ganado apenas uno de sus últimos nueve encuentros.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Deportivo Riestra y Barracas Central, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Deportivo Riestra y Barracas Central?

El partido entre Deportivo Riestra y Barracas Central por los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura se jugará este lunes 24 de noviembre de 2025, a partir de las 17:00 horas (hora argentina) en el Estadio Guillermo Laza de Villa Soldati. El encuentro será transmitido en vivo por TNT Sports Premium para toda Argentina. El árbitro principal del partido será Nicolás Ramírez, con Héctor Paletta a cargo del VAR.

El conjunto de Villa Soldati protagonizó una destacada campaña en el Torneo Clausura, consolidándose como uno de los animadores del certamen y manteniendo vivas sus aspiraciones de clasificar a la próxima Copa Libertadores hasta las últimas jornadas. El equipo dirigido por Gustavo Benítez demostró un nivel futbolístico que lo posicionó entre los mejores del campeonato, siendo una de las revelaciones de la temporada.

Sin embargo, el cierre de la fase regular no fue el esperado para el Malevo. El equipo acumuló tres partidos consecutivos sin conocer la victoria, comenzando con una derrota por la mínima ante San Lorenzo, seguida de otro revés por el mismo marcador contra Independiente, resultado que además significó el fin de una racha histórica. El último encuentro de la fase regular terminó en un empate 1-1 frente a Godoy Cruz, equipo que finalmente descendió de categoría.

La derrota ante Independiente tuvo un significado especial para el Deportivo Riestra, ya que cortó un invicto extraordinario de 27 partidos consecutivos sin perder en condición de local. Esta fortaleza en el Guillermo Laza había sido uno de los pilares fundamentales del buen rendimiento del equipo durante el torneo. Ahora, en los playoffs, el Malevo tendrá nuevamente la oportunidad de hacer valer su localía y demostrar el nivel que exhibió durante gran parte del campeonato.

Por su parte, Barracas Central llega a este compromiso envuelto en la polémica tras su último partido de la fase regular. El Guapo empató 1-1 con Huracán en el Estadio Claudio Fabián Tapia en un encuentro que quedó marcado por la controversia. El equipo dirigido por Rubén Darío Insua tuvo dos penales a favor durante el partido, mientras que César Ibañez y Frank Darío Kudelka fueron expulsados por el árbitro Andrés Gariano. La situación alcanzó su punto más tenso cuando el árbitro amenazó al entrenador del Globo, generando un escándalo que trascendió más allá del resultado deportivo.

Más allá de la polémica, el cuadro visitante atraviesa un momento futbolístico complicado. Barracas Central está lejos del pico de rendimiento que alcanzó en la primera parte del Torneo Clausura, habiendo ganado solamente uno de sus últimos nueve partidos disputados.

Formaciones probables de Deportivo Riestra y Barracas Central

El técnico de Deportivo Riestra, Gustavo Benítez, cuenta con una plantilla completa para este encuentro decisivo, sin lesionados ni suspendidos que le compliquen la conformación del once titular. Esta situación le permite al entrenador mantener la estructura táctica que viene utilizando prácticamente desde el inicio del torneo, un esquema que le ha dado buenos resultados durante gran parte del campeonato. Se espera que el Malevo salte al campo con una línea de cinco defensores, tres volantes en el medio y dos delanteros en la zona de ataque.

Benítez repetiría la formación que viene saliendo de memoria a lo largo del Torneo Clausura, apostando por la continuidad y la confianza en los jugadores que protagonizaron la buena campaña del equipo. La línea defensiva de cinco hombres le ha brindado solidez al conjunto de Villa Soldati, mientras que en el ataque la dupla conformada por Alexander Díaz y Jonathan Herrera será la encargada de buscar los goles.

Por el lado de Barracas Central, Rubén Darío Insua deberá realizar ajustes obligados en su once inicial debido a las importantes bajas que presenta el plantel. La ausencia de Kevin Jappert por desgarro, Gonzalo Morales por esguince de rodilla y Siro Rosané por distensión obligan al entrenador a buscar alternativas para suplir a estos jugadores que habían sido parte importante del esquema del Guapo durante el torneo. Estas lesiones representan un dolor de cabeza para el técnico en un momento crucial de la temporada.

A pesar de las ausencias, Insua mantendría su esquema táctico habitual y confiaría en jugadores como su hijo Rodrigo Insua, Jhonatan Candia, Facundo Bruera y Javier Ruiz para conformar el sector ofensivo del equipo. En defensa, el experimentado Fernando Tobio será una de las piezas clave para intentar contener a los delanteros del Deportivo Riestra, mientras que en el mediocampo Iván Tapia y Dardo Miloc tendrán la responsabilidad de manejar los tiempos del partido y generar juego para el equipo visitante.

Probable formación de Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Milton Céliz, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz, Jonathan Herrera.

Probable formación de Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Yonatthan Rak; Rafael Barrios, Iván Tapia, Dardo Miloc, Rodrigo Insua; Jhonatan Candia, Facundo Bruera, Javier Ruiz.

Deportivo Riestra vs Barracas Central: Ficha técnica