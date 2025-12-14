Navidad: la planta que deberías tener para alejar la mala suerte y atraer la abundancia

Llega la Navidad y una de las grandes tradiciones es la flor de Pascua, una planta que suele colocarse para ahuyentar las malas energías y atraer la prosperidad en el año entrante. Desde sumarlas a la decoración, darlas como un regalo y hasta ponerlas en el arbolito navideño, tienen muchos usos, pero hay que ponerlas en un lugar clave.

¿Dónde poner la flor de Pascua en Navidad?

Conocida científicamente como Euphorbia pulcherrima, la flor de Pascua puede mejorar el flujo de la energía positiva en el hogar y suele colocarse en la época navideña. De acuerdo al Feng Shui, estas flores deben colocarse en lugares comunes como comedores, living o salones de reunión. Se debe a que se considera que la planta ayuda a promover vínculos armoniosos entre familiares y amigos.

Las flores de Pascua suelen plantarse en esta época, pero también se utilizarn las artificiales para decorar

Qué significado tiene la flor de Pascua: por qué se utiliza en Navidad

La flor de Pascua carga con mucho significado. Se trata de una tradición que viene desde los tiempos virreinales en México y que se replica en todo el mundo. La creencia católica dice que una humilde ofrenda de hojas rojas se transformó en flores ante la Virgen por lo que, desde entonces, la planta de Navidad se vinculó a milagros, protección y a la renovación de la esperanza familiar.

Es clave que las hojas de la flor de Pascua tengan su característico rojo reluciente

Actualmente, la planta se incluye hasta como una decoración navideña, ya sea en el árbol, en los centros de mesa o en distintas partes de la casa. Además de su significado, se utiliza por su color: el radiante rojo logra iluminar los ambientes y darle una nueva estética.

Si bien para el arbolito de Navidad se utilizan las sintéticas estos ejemplares suelen plantarse en esta época. Por eso, al ser un momento de gran calor en Argentina, los floristas aconsejan mantenerla a la vista pero resguardada del sol directo.

La clave antes de adquirirla es que sean ejemplares con hojas firmes y sin manchas; ya que al considerarse una flores festivas su color debe ser radiante y rojizo vívido. Siempre, hay que evitar plantas con plagas u hojas amarillentas.