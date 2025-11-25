Conmoción en el espectáculo por la muerte de una leyenda del cine y la televisión.

El mundo del cine está de luto por la muerte de una legendaria figura. Lee Soon-jae, el actor más veterano y querido de la industria surcoreana, falleció a los 91 años, según confirmó su agencia.

Conocido popularmente como el "papá de la TV nacional", Lee construyó una carrera inigualable de más de 70 años. La noticia desató una ola de homenajes masiva, que incluyó a estrellas del K-Pop, actores jóvenes y hasta al presidente Lee Jae Myung.

Lee Soon-jae no fue solo un actor, fue una institución cultural. Su rol como el abuelo estricto pero adorable en la popular sitcom High Kick! lo convirtió en un rostro familiar para millones de hogares de Corea del Sur, trascendiendo generaciones. Su vigencia fue destacable, ya que actuó hasta el año pasado. De hecho, hizo historia al convertirse en el actor más longevo en ganar el gran premio en los KBS Drama Awards por su papel principal en la comedia Dog Knows Everything. "Te volvés viejo cuando te sentás y esperás que te sirvan", fue la frase de cabecera que compartió en el exitoso reality de viajes Grandpas over Flowers, demostrando su espíritu incansable.

Lee Soon-jae murió a los 91 años.

Su legado

Lee Soon-jae nació en 1934 en Hoeryeong (hoy Corea del Norte), pero huyó al sur con su familia cuando tenía cuatro años. Estudió filosofía en la Universidad Nacional de Seúl, pero su destino estuvo ligado a la actuación: participó en más de 140 programas de televisión, películas y obras de teatro.

Después de su fallecimiento, el presidente Lee Jae Myung lo despidió con honores en Facebook: "Desde el teatro hasta el cine y la televisión, nos trajo risas, emoción, consuelo y coraje".