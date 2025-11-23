Dolor en la televisión: murió un famoso actor que brilló en éxitos como ATAV y Todo x 2 pesos

El mundo del teatro está de luto tras la muerte de Isaac Eisen

Este domingo el mundo del espectáculo se llenó de dolor por la muerte de Isaac Eisen. El reconocido actor, director, dramaturgo y docente falleció a sus 74 años. Entre las producciones reconocidas en las que actuó se encuentran ATAV, Los Roldán, Todo x 2 pesos, entre muchos otros éxitos.

La noticia fue confirmada en las últimas horas por la Asociación Argentina de Actores a través la red social X. “Despedimos al actor, director y docente Isaac Eisen, conocido también como ‘El fenómeno’. Su vasta trayectoria abarcó cine, teatro, televisión, publicidad y radio”, recordaron.

Tras su larga carrera, Isaac Eisen deja una gran vacío en el mundo de la actuación

Si bien eligió como nombre artístico fue Isaac Eisen, detrás se encontraba Isaac Abraham Ponimunski. El reconocido actor nació el 2 de julio de 1951 y se formó en la Escuela Nacional de Arte Dramático. A lo largo de su carrera continuó formándose y tomó clases Raúl Serrano, Ricky Pashkus y la coreógrafa Dorys Petroni.

El actor Isaac Eisen falleció este domingo 23 de noviembre a sus 74 años

Así, logró consolidarse como un gran intérprete que supo destacarse no solo en la ficción televisiva, sino en el teatro, largometrajes y publicidades donde habitualmente ocupaba roles secundarios.

Además, fue parte del elenco estable del Teatro San Martín y de la Comedia de la Provincia de Buenos Aires. Durante más de diez años coordinó los grupos de teatro leído "Lector"y "Nuevas Fantasías" donde guió a cientos de jóvenes por el camino de la actuación. En el teatro estuvo en múltiples obras como El descenso, Un guapo del 900, Los siete locos, Nube de juguete, Concierto de aniversario, Papi o mami, Office, Diva, ¿Desea agrandar el menú?, Yerma, La pulga en la oreja, Poder, apogeo y escándalos del Coronel Dorrego, ¿Qué ves cuando te ves?, entre muchas otras.

Isaac Eisen tuvo una larga trayectoria en el cine, teatro, televisión, publicidad y radio

También actuó para telenovelas de televisión y series de plataformas. Entre las diferentes producciones reconocidas, además de Argentina, tierra de amor y venganza (ATAV) fue parte de De fulanas y menganas, Influencers, Alta Comedia, Muñeca brava, Costumbres argentinas, Gasalla en Libertad, Mosca y Smith, Los Roldán, El sodero de mi vida, Cosecharás tu siembra, Soy Gitano, La extraña dama, Todo x 2 pesos y en la serie Francisco, el jesuita.

En el cine estuvo en películas como Titanes en el ring contraataca, La Rosales, El corte, La historia en la arena, ¿Quién quiere casarse con un astronauta? o Zatti, hermano nuestro, y, además, fue parte de distintos ciclos de radioteatro y teatro leído en Radio Municipal, Radio Provincia y Radio Nacional. En cada lugar por el que pasó y habitó dejó un gran legalo de compromiso con la expresión artística.