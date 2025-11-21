Telefe levantó un histórico programa: los motivos de la decisión

Se conoció la baja de un famoso programa de Telefe.

Telefe confirmó un cambio que altera por completo una tradición de más de tres décadas: la maratón sabatina de Los Simpson deja de existir. El ciclo animado, que durante años ocupó gran parte de la tarde del canal, pasará desde el sábado 22 de noviembre a un horario reducido: solo se emitirá entre las 10 y las 12.

La modificación generó sorpresa entre los fanáticos, ya que la tanda de capítulos consecutivos se había convertido en un ritual cultural. Durante años, el bloque se extendía desde el mediodía hasta pasadas las 19.30 y marcó a varias generaciones. Sin embargo, esta vez la franja será reemplazada por El Chavo del 8, la comedia de Roberto Gómez Bolaños que volverá a ocupar la tarde del canal con repeticiones.

Telefe transmite Los Simpson en Argentina desde 1991, apenas dos años después de su desembarco en Estados Unidos. La continuidad ininterrumpida de la serie convirtió al canal en sinónimo del clásico creado por Matt Groening, incluso cuando el contenido pasó a manos de Fox primero y Disney después.

El contexto detrás de la decisión

Los cambios llegan en un momento particular para el canal, que transita una transición relevante tras el final de la etapa bajo Paramount y el ingreso del empresario Gustavo Scaglione como nuevo propietario. Con el rediseño de la grilla, Telefe apuesta a reorganizar contenidos, reforzar ciertos bloques y probar nuevos espacios de entretenimiento.