Vuelve una figura histórica a las pantallas de Telefe

Una famosa figura vuelve a Telefe.

Telefe prepara una fuerte apuesta para diciembre: el regreso de Juego Chino, uno de los programas más comentados de los últimos años y que marcará una nueva etapa para Guillermo “Pelado” López en la pantalla del canal. El ciclo volverá en su tercera temporada y, tal como ocurrió en sus entregas anteriores, tendrá un contrato acotado a solo 20 emisiones.

La producción ya confirmó que las grabaciones comenzarán el 24 de noviembre, mientras que el debut está previsto para el 12 de diciembre, según adelantó Foromedios. En esta oportunidad, el canal busca reforzar el prime nocturno y espera repetir —o mejorar— los buenos números que obtuvo el formato en sus temporadas previas.

La primera edición, emitida entre agosto y diciembre de 2022, promedió 5.6 puntos; la segunda, al aire entre noviembre de 2023 y mayo de 2024, subió a 6.9. Al momento ni el famoso conductor ni el canal confirmaron públicamente esta información ni dieron detalles sobre lo que sería esta vuelta de el "Pelado" López a las pantallas de Telefe.

Cómo es "Juego Chino"

Juego Chino mezcla entrevista y juego: primero, el Pelado López somete a un famoso a un cuestionario picante, y después llega el desafío central del programa: lanzar una pelotita de tenis desde gran altura e intentar encestarla en un recipiente en planta baja.

