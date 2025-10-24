Es oficial: quién es el famoso empresario que compró Telefe.

Se conoció quién es el empresario que adquirió el paquete accionario de Telefe. El comunicado que publicó el propio canal el jueves en sus redes sociales.

"El holding de medios argentinos liderado por Gustavo Scaglione, anunció la adquisición a Paramount del total del paquete accionario de Telefe (Televisión Federal S.A.), la marca de entretenimiento líder en Argentina", informó Telefe en sus redes sociales.

Luego, señaló: "Con esta operación, Gustavo Scaglione concreta una de las transacciones más relevantes en la industria de los medios y la comunicación. La sociedad compradora, con la participación de José Luis Manzano, Integra Capital S.A., desempeñó el rol de estructurador y asesor financiero en la operación".

En el comunicado, el canal explicó que "Scaglione es titular de Televisión Litoral S.A. y La Capital Multimedios, dos grupos con importantes activos en televisión, radio y prensa en distintas regiones de la Argentina". "Con la incorporación de Telefe, el holding se consolida como el más importante del país", sostuvo y añadió: "Hoy comienza una nueva etapa que combina experiencia, talento y visión para seguir construyendo un futuro de crecimiento conjunto, alcanzar nuevas metas y generar valor para todos".

Gustavo Scaglione y el CEO de Telefe, Darío Turovelzky.

Quién será el CEO de Telefe

En el mismo comunicado, el canal explicó que Darío Turovelzky seguirá desempeñándose como CEO de Telefe. "La llegada de Gustavo Scaglione nos brinda una plataforma sólida para escalar nuestro negocio. En Telefe estamos comprometidos a seguir liderando y a crear contenidos que inspiren y conecten con las audiencias", opinó el CEO.