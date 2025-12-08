"Fiesta de lectura": la propuesta de dos amigas que combina libros, charla y música en vivo

La "Fiesta de Lectura" nació en marzo de este año como una propuesta de dos amigas, Camila Rodríguez Caram y Eliana De Santis Rodríguez, para no más de 10 personas y hoy ya lleva una decena de ediciones con más de 70 personas por encuentro. Primero empezaron a hacerlo en Montevideo y a los pocos meses hicieron ediciones en la Ciudad de Buenos Aires y en Valparaíso, Chile.

La última del año será el próximo domingo 14 de diciembre en el bar Ostende, en Colegiales, de 18hs a 20.30.

¿Qué es una Fiesta de Lectura?

Es una experiencia colectiva. Personas que se reúnen a leer en silencio cada una su libro y luego conversan con desconocidos sobre lo leído. Terminan conociendo autores, libros, personas y comiendo o tomando algo rico. Al cierre, hay música en vivo y sorteos. Cada edición se adapta al espacio: puede hacerse en un bar, un restaurante, una terraza o un jardín.

¿Cómo funciona la experiencia?

El encuentro dura aproximadamente dos horas y media y se divide en tres momentos. Primero, un rato de lectura en silencio en la que cada persona lleva su libro y lee en un ambiente tranquilo, acompañado por música suave en vivo.

Luego el espacio de conversación, que se da en pequeños grupos, y por último un cierre musical con conciertos pequeños un o piano bar.