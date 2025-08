Pergolini expuso al Pelado López en pleno vivo.

Mario Pergolini se encuentra en un buen momento con su programa Otro Día Perdido por El Trece, en el marco de su vuelta a la televisión argentina. Uno de sus últimos invitados fue Guillermo "El Pelado" Lópéz, con quien fue compañero en CQC, y en el medio de la entrevista el conductor lo acorraló con un comentario inesperado sobre su relación con Karina Jelinek, en lo que fue una mezcla de incomodidad y risas en el estudio.

En la emisión del viernes 1 de agosto, "El Pelado" López visitó el programa de Pergolini y dialogaron de muchos temas ligados a los medios y sus vidas personales, teniendo en cuenta la relación que forjaron producto de la experiencia en CQC, donde "El Pelado" era uno de los noteros. El conductor le preguntó si en la actualidad volvería a hacer "lo del piquito", que consistía en darle un beso en la boca a una entrevistada como "prenda".

El incómodo momento entre El Pelado López y Pergolini

"Siempre fue consentido. El top fue Karina Jelinek en el baño del Martín Fierro que me chapó contundente porque se había enojado la nota anterior y le dije '¿nos amigamos con esto?' 'Lo dejo a tu criterio', me dijo", relató "El Pelado". "Dos años de novios estuvieron ocultos", lanzó Pergolini.

En ese momento, ambos se miraron fijamente con una mirada cómplice, entre risas e incomodidad, lo que dejó entrever un dato que nadie sabía: "El Pelado" López y Karina Jelinek tuvieron un romance encubierto. López se quedó callado sin decir nada y con un gesto que Pergolini entendió inmediatamente. De hecho, no dijo ni una palabra más del tema y rápidamente cambiaron de segmento, lo que despertó todo tipo de reacciones en las redes sociales.

Susana Giménez y su mala relación con Pergolini

"¿Lo viste a Pergolini?", le consultó un movilero de LAM a lo que Susana respondió: "Jamás lo veré, me odiaba, hablaba siempre mal de mí. No iría de invitada. Que me pida perdón de rodillas". "¿Preferís ir a lo de Rial o a lo de Pergolini? ¿Cuál es peor?", indagó el movilero buscando una jugosa declaración de Susana Giménez. "Rial es peor", sentenció Susana.