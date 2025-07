Susana Giménez destrozó a Mario Pergolini: "Que me pida perdón de rodillas"

La furia de Susana contra un movilero cuando le nombraron a Pergolini.

Susana Giménez volvió a ocupar el centro de la atención tras lanzar un demoledor comentario sobre el conductor Mario Pergolini, quien debutó hace pocos días atrás con el late night show Otro Día Perdido (El Trece). El juicio de la diva cuando le preguntaron si iría como invitada al programa del ex CQC.

Las declaraciones de Susana Giménez se dieron en el marco de la visita de la diva al teatro para ver el musical de Rocky, protagonizado por Nicolás Vázquez. "¿Lo viste a Pergolini?", le consultó un movilero de LAM (América TV) a lo que Susana respondió de forma categórica y elevando su tono de voz: "Jamás lo veré, me odiaba, hablaba siempre mal de mí. No iría de invitada. Que me pida perdón de rodillas".

"¿Preferís ir a lo de Rial o a lo de Pergolini?, ¿cuál es peor?", arremetió el movilero buscando una jugosa declaración de Susana Giménez. "Rial es peor", sentenció la diva que también opinó sobre las recientes apariciones de Graciela Alfano en la televisión. "La Alfano está diciendo que la piel de la tapa de Noticias es de ella... es mi tapado, no es de ella. Y ella no estaba ahí", advirtió Susana apuntando directo contra la exvedette.

Los números no acompañaron a Mario Pergolini en su primera semana en El Trece

Desde su regreso a la televisión Mario Pergolini está en caída libre y su primera semana en El Trece tuvo números de rating descendentes que podrían alarmar a los gerentes de programación, quienes están continuamente haciendo cambios de horarios y recortando ciclos para dar con una fórmula que les permita recuperar la audiencia perdida frente a Telefe, que se lleva la mayor parte con sus realities del prime time (Gran Hermano, MasterChef, Bake Off, La Voz Argentina).