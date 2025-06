Susana Giménez se fue al pasto y atacó a Darín mandándolo al frente: "Las que él paga".

La polémica por las declaraciones de Ricardo Darín sobre el precio de las empanadas continua sumando voces que se alzan para opinar y la última en hacerlo fue la de la diva Susana Giménez, quien atacó al actor de El secreto de sus ojos y El Eternauta con comentarios a favor del Gobierno de Javier Milei. La dura sentencia de Susana en medio del escándalo mediático que provocaron los dichos sobre la crisis económica argentina.

Los dichos de Susana Giménez fueron en el marco de una entrevista con Intrusos (América TV) donde la diva habló de su regreso a Argentina y sus nuevos proyectos con Telefe luego del fin de su histórico programa de televisión. Cuando fue consultada por las declaraciones de Darín en la mesa de Mirtha Legrand, Susana no dudó en ponerse del lado de Javier Milei y fulminó al actor: “Una estupidez me pareció, ¿qué querés que te diga? Las que él paga, le cuestan eso. Por supuesto que hay de 16 mil y hasta de 12 mil, ya estuve viendo, pero a mí no me gusta hablar por más que Ricardo sea mi amigo...”.

"Se armó una cosa nacional que fue una ridiculez", agregó Susana en su tono irónico característico cuando se refiere a algo que no le agrada en absoluto. La diva no volvió a referirse sobre el tema que sigue dando que hablar: en el programa de Mirtha Darín reveló que paga la docena de empanadas "48 mil pesos" (en alegoría de la crisis económica argentina), lo que desplegó una serie de críticas en contra y comentarios en apoyo en las redes sociales. "No sé, una docena de empanadas vale 48 mil pesos. Hay algo que no me termina de cerrar. No comprendo de lo que están hablando. Los precios son terribles. Hay gente que la está pasando muy mal. Muy mal”, sostuvo.

Cuándo velve Susana Giménez a la televisión

Sobre su regreso a la televisión Susana Giménez se mostró optimista y aunque no reveló fecha oficial para su debut, sí deslizó que se alejará un poco de lo que venía haciendo hasta el momento en Telefe: “Estoy con reunión tras reunión. Vamos a hacer algunas cosas, pero no el programa de siempre. No lo quiero contar ahora porque si lo digo, me lo copian”. El contenido incluirá invitados y aún no se sabe si habrá juegos con la gente: “No me vas a sacar nada de mentira, verdad…”. Por el momento, el plan de Telefe es avanzar con otros realities -La Voz Argentina y MasterChef Celebrity- mientras define que pasará con el futuro de la diva de los teléfonos Susana Giménez.

Lo último que se supo sobre Susana Giménez está encadenado a la crisis económica que se vive en Telefe. "El viernes hubo un retiro voluntario importante en Telefe de 100 personas, entre ellas, Mariana, la última maquilladora de Susana. Y una de las preocupaciones de Susana era quién iba a pagar la maquilladora. 'Si ustedes no la pagan, yo no'. En la época que ella la atendía Miguel (Romano) ella le hacía pagar al canal a él", sostuvo Marcela Tauro sobre los despidos en el equipo de Susana en el canal en medio de la crisis económica del Gobierno de Javier Milei.