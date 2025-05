El dardo de Ricardo Darín a Javier Milei y la indignación por los precios en Argentina: "Son terribles"

Ricardo Darín apuntó contra el gobierno nacional por lo que se vive en Argentina.

Ricardo Darín acudió como invitado al ciclo de televisión de Mirtha Legrand y allí dio a conocer lo que piensa de la crisis social y económica que vive la Argentina. En un contundente descargo, el actor se pronunció sobre las políticas del presidente de la Nación, Javier Milei, y también las de Luis Caputo como Ministro de Economía.

El protagonista de la exitosa serie El Eternauta fue consultado por la realidad de Argentina y fue contundente a la hora de responder: apuntó de manera directa hacia las declaraciones de Caputo, en alusión al plan para que los argentinos puedan usar los "dólares que tienen debajo del colchón" y se refirió a lo caro que está el costo de vida para los ciudadanos.

"La veo muy bien (a Argentina). Ahora que ya están sacando los dólares de los colchones. El tema son los colchones. Muchos colchones están un poco apolillados, pero...", soltó Darín con su icónica ironía. Y luego sostuvo: "La verdad es que no entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido?".

En tanto, el actor de 68 años manifestó su preocupación por lo elevados que están los precios en el país: "No sé, una docena de empanadas vale 48 mil pesos. Hay algo que no me termina de cerrar. No comprendo de lo que están hablando. Los precios son terribles. Hay gente que la está pasando muy mal. Muy mal”.

Mirtha Legrand aclaró su supuesto apoyo a Javier Milei

"Yo fui a una fiesta que organizó Roberto Piazza porque cumplía 50 años como modisto. Estaba el presidente Milei con parte de su gabinete, allí hice un discursito para saludar a la gente y terminé diciendo ‘viva la libertad cara...’ y a la gente le extrañó mucho. Era una cosa simpática de mi parte no es que yo haya cambiado mi forma de pensar ni esté a favor de un partido político. Esto lo quiero aclarar", comentó la conductora.

La palabra de Mirtha Legrand sobre el desfinanciamiento al INCAA

"¡Por favor, no cierren el INCAA! Quiero decirles que estoy muy feliz, que soy un producto del cine argentino, hice no sé si 33 o 34 películas. Me siento un producto del cine argentino, toda mi familia, mi hermano José, mi querido hermano José Martínez Suárez, que fue durante 12 años presidente del Festival de Cine de Mar del Plata, mi hermana Goldi, Silvia Legrand, que también hizo cine, que también merece un aplauso", sostuvo Legrand, tajante. Y sumó: "Y yo que hice 36 películas maravillosas, siempre de protagonista".

Darín y su apoyo a la cultura

"Nuestra actividad genera miles de puestos de trabajo, y el ingreso de grandes divisas. Todos nosotros sabemos que se puede gestionar mejor, con idoneidad, compromiso y transparencia", comenzó Darín, en los Premios Sur. Y siguió: "El arte es uno de los grandes aportes para nuestra economía, y necesita inversión. Esta es una gran oportunidad, no la dejemos pasar, tal vez sea la última. Menos cultura, menos arte, menos cine, menos educación, no es una buena ecuación a futuro. Eso ya lo vimos".