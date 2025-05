Julio Chávez habló de Darín tras el éxito de El Eternauta y dejó mudos a todos: "Mal actor"

La pelea menos pensada entre Julio Chávez y Ricardo Darín.

Julio Chávez volvió al teatro con La ballena, un drama que fue llevado al cine y le valió muchos premios a Brendan Fraser. El actor encarna a un hombre obeso que lucha contra la depresión y en una reciente entrevista le dedicó un comentario ácido a Ricardo Darín, quien está disfrutando el éxito de El Eternauta y le respondió en un móvil.

Todo empezó en una entrevista de Infobae a Julio Chávez, cuando la periodista Tatiana Schapiro le preguntó al actor a quién le robaría un talento y Chávez sostuvo: "A Ricardo Darín, el talento de sociabilidad que tiene. El otro día lo estaba escuchando, y pensaba qué gran conocedor que es. Seguramente es uno de los motivos por los que se ha expandido tanto; además de sus condiciones, pero su inteligencia social es algo que yo no tengo".

Como si fuera poco, Julio Chávez redobló la apuesta y evocó un tenso recuerdo que lo unió a Ricardo Darín: “No lo conozco. No tenemos vínculo, solo cuando éramos muy pequeños los dos hicimos una telenovela juntos. A mí me echaron de esa telenovela por mal actor, y él empezó a armar una increíble carrera. Yo soy un pésimo jugador en lo social, soy otro tipo de jugador, y por eso cuando lo veo o lo escucho, le envidio eso“. Aunque el comentario del actor fue en el marco de una entrevista amena, el recorte no tardó en hacerse viral y llegó hasta Ricardo Darín, quien está en medio de la ola de consagración por su actuación en la serie El Eternauta, de Bruno Stagnaro para la plataforma Netflix.

Chávez vs Darín.

La dura respuesta de Ricardo Darín a Julio Chávez

Ricardo Darín se mostró predispuesto a responder qué le parecieron los dichos de Chávez y en un móvil con Intrusos (América TV) remarcó: “Trato de no meterme demasiado en cosas, pero esto está un poquitito fuera de control, está medio desmadrado, es mucho, es mucho”. Luego, se dirigió en forma directa al comentario ácido de Chávez y sentenció: "Yo no tengo ningún dime ni direte con él, lo único que hago es hablar maravillas de él. No sé qué le pasó, no solo yo, nadie lo sabe. Escuché lo que dijo, tiene un tufillo a cierta ironía, pero la verdad que tampoco se lo puede acusar de despectivo porque se supone que es un elogio o un halago”.

“Los más malos, como vos y yo, podemos inferir que se trata de una ironía, pero la verdad es que yo no tengo absolutamente nada contra él. Es raro que diga 'No lo conozco', yo lo conozco hace 50 años, me acuerdo bien de él", cerró Ricardo Darín, lapidario contra Julio Chávez. Por el momento, ninguno de los dos actores volvió a pronunciarse respecto a esta "guerra silenciosa", como eligieron llamar al ida y vuelta algunos magazines de espectáculos.