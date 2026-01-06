La nueva marca china de autos que llegará al país en 2026.

Leapmotor, la marca china de autos electrificados que forma parte del grupo Stellantis, confirmó que arribará al mercado argentino a mediados de 2026. La llegada anticipada a la costa argentina marcará el inicio de su expansión en Sudamérica, según informaron desde la empresa.

Fundada en 2015 en Hangzhou, China, Leapmotor es la firma de vehículos electrificados que más rápido crece en ese país. En octubre de 2023, alcanzó la producción de un millón de unidades, un hito significativo para la empresa.

Qué autos traerá Leapmotor a Argentina

Para el mercado local, la marca traerá dos modelos SUV: el C10 y el B10. Ambos se beneficiarán de una exención del arancel de importación para vehículos electrificados cuyo precio FOB no supere los 16.000 dólares, una ventaja clave para impulsar su llegada y competitividad en Argentina.

Leapmotor International, creada en 2023, es la encargada de gestionar las operaciones fuera de China, bajo la dirección de Stellantis. La estrategia contempla lanzar un nuevo modelo cada año durante los próximos tres años, con especial foco en expandirse en Europa, donde ya está presente en 13 países.

El Leapmotor C10 es un SUV de tamaño mediano que llegará en versión híbrida enchufable. Su sistema de propulsión es muy similar al del Nissan X-Trail e-Power: las ruedas son impulsadas por un motor eléctrico que se alimenta de un motor naftero de 1.5 litros y 88 CV. La potencia total combinada alcanza los 215 CV. Este modelo mide 4,74 metros de largo, tiene capacidad para cinco ocupantes y un baúl con 400 litros de capacidad.

En cuanto al diseño interior, el C10 destaca por un entorno digital que incluye dos pantallas táctiles: una de 10 pulgadas para el tablero y otra de 15 pulgadas para el sistema multimedia, eliminando perillas y botones tradicionales.

Por su parte, el Leapmotor B10 es un SUV un poco más compacto, con 4,5 metros de longitud, que competirá en un segmento muy disputado donde se encuentran modelos como Toyota Corolla Cross, Volkswagen Taos, Jeep Compass y Ford Territory. Su sistema de propulsión sigue el mismo principio que el C10 y presenta un diseño interior similar.

Respecto al equipamiento, todavía no hay detalles precisos, pero se descarta que el B10 ofrezca una dotación muy amplia en materia de seguridad, tecnología y conectividad. Desde Stellantis Argentina adelantaron que la idea sería que Leapmotor cuente con una red propia de concesionarios para atender el mercado local, aunque todavía no anunciaron la estrategia comercial definitiva.