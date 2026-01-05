La marca de autos china que destronó a Tesla.

El mercado de autos eléctricos tuvo un cambio de liderazgo en 2025: la empresa china BYD se posicionó como la mayor fabricante mundial, dejando atrás a Tesla. La automotriz con sede en Shenzhen logró vender 4,6 millones de vehículos durante el año, lo que representa un crecimiento cercano al 8 por ciento en comparación con 2024.

Este récord alcanzado por BYD incluye 2,26 millones de autos completamente eléctricos, superando ampliamente las entregas de la empresa de Elon Musk, que llegaron a 1,64 millones en el mismo período. Al sumar los híbridos enchufables, BYD se consolida como una de las compañías con mayor crecimiento en el sector de energías limpias.

Cómo llegó BYD a la cima de los autos eléctricos

Sin embargo, el camino no fue sencillo. Durante el año, BYD tuvo que ajustar a la baja sus objetivos iniciales debido a un enfriamiento de la demanda en el mercado chino y la creciente competencia local. Nuevos competidores como Geely y Xiaomi ganan terreno, lo que presiona las ventas internas de la compañía.

El CEO de BYD, Wang Chuanfu, admitió que "el liderazgo tecnológico de la empresa, que fue clave en los años anteriores, se está viendo presionado por este entorno competitivo". Para recuperar ventaja, la firma invierte en innovación con un equipo de ingeniería que supera los 120.000 empleados, buscando nuevas tecnologías que le permitan mantener su posición.

Un punto destacado para BYD fue su desempeño internacional. En 2025, las ventas fuera de China superaron el millón de unidades, impulsando su estrategia de expansión global. La empresa proyecta para 2026 exportar entre 1,5 y 1,6 millones de vehículos, con foco en Europa, Latinoamérica y otras regiones clave.

Sin embargo, la automotriz enfrenta algunos obstáculos importantes. El gobierno chino redujo los incentivos que antes estimulaban la compra de vehículos eléctricos, lo que podría enfriar aún más el mercado doméstico. Además, barreras comerciales como aranceles en Europa y restricciones en Estados Unidos complican la expansión internacional.

A pesar de estos desafíos, los expertos del sector estiman que BYD podría extender su liderazgo en 2026 con ventas superiores a 5 millones de vehículos, consolidándose como el gigante indiscutido frente a Tesla, mientras adapta su estrategia a un mercado global cada vez más competitivo y exigente.