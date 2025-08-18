Llega la Tesla Cybertruck a la Argentina: precio, características, cuánto cuesta y fotos

La Tesla Cybertruck llega a Argentina.

Llega a Argentina la Tesla Cybertruck. La imponente pick-up eléctrica desembarca en el país y no pasará desapercibida por las calles por las particularidades que presenta este modelo futurista fabricado en Estados Unidos por la empresa perteneciente a Elon Musk. A fines de marzo el imponente vehículo fue visto recorriendo las calles de Puerto Madero, algo que llamó inmediatamente la atención de los curiosos, en lo que fue una muestra de lo que es su imponente diseño.

Las dos primeras unidades de la Cybertruck llegaron el pasado jueves al puerto La Plata, importadas por la firma Black Saphire, propiedad del empresario Malek Fara, quien ya adelantó que “vienen más en camino”. "Tenemos a varios interesados para las Tesla Cybertruck en Argentina. El proceso de importación, la configuración de los modelos y el servicio de postventa lo hacemos con nuestra propia empresa, Black Saphire. Al igual que ya hacemos desde hace años con modelos de Ferrari y también con las GMC Hummer EV, con las Tesla Cybertruck vamos a ofrecer toda la atención de postventa que requiera el cliente", apuntó en diálogo con Motor1.

Características de la Tesla Cybertruck

La Tesla Cybertruck impresiona con su estilo futurista.

Tiene una estructura de acero, suspensión neumática que se adapta electrónicamente, con 406 mm de altura libre sobre el suelo.

El vidrio blindado puede resistir el impacto de una pelota de beisbol a 112 km/h o granizo de clase 4.

Ofrece un espacio para cinco adultos con comodidad y gracias a su techo de cristal, las vistas son panorámicas.

Cuenta con una pantalla táctil infinity de 18.5" en la parte delantera y cuenta con otra pantalla táctil de 9.4" en la parte trasera.

Tiene puertos USB-C de 65 W y tomacorrientes de 120 V / 240 V.

Acelera de 0 a 100 km/h en tan solo 2.7 segundos.

Su calidad del sonido dinámico es como el de un estudio de grabación. Tiene 15 bocinas, incluyendo 2 subwoofers dedicados y amplificadores distribuidos.

Motor del Tesla Cybertruck

Este vehículo presenta increíbles prestaciones.

Cuenta con dos versiones de motor, que son:

All-Wheel Drive: un motor eléctrico en cada eje, 600 caballos de fuerza, 1.008 Nm y 550 kilómetros de autonomía con una sola carga de energía.

un motor eléctrico en cada eje, 600 caballos de fuerza, 1.008 Nm y 550 kilómetros de autonomía con una sola carga de energía. Cyberbeast: un motor eléctrico en cada eje, 845 caballos de fuerza, 1.396 Nm y 510 kilómetros de autonomía con una sola carga de energía.

Precios del Tesla Cybertruck

Sin precio oficial aún en Argentina, en Estados Unidos se vende con los siguientes valores: