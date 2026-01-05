El modelo elegido como Auto del Año 2026.

Por sexto año consecutivo, el Grupo Premia, integrado por periodistas especializados en la industria automotriz, eligió el Auto del Año 2026 en Argentina. El ganador fue el Volkswagen Tera. Este modelo, que promete ser el sucesor del emblemático Gol y el Escarabajo, se impuso en una competencia muy reñida.

Con un diseño que combina rasgos de SUV y crossover, el Tera debutó en el mercado local durante 2025 y se convirtió en el segundo vehículo de estas características en obtener el prestigioso galardón, sumándose al Renault Kardian, ganador del año anterior.

El Volkswagen Tera es el tercer modelo importado en recibir este reconocimiento en el país, junto al Renault Kardian y la Ford Maverick. La lista de ganadores también incluye modelos argentinos como la Ford Ranger (2024), Volkswagen Taos (2022) y Peugeot 208 (2021).

En la votación, el Tera acumuló 51 puntos, superando al Kia K3, que quedó segundo con 39 unidades, y al Renault Koleos, que completó el podio con 32. Otros finalistas destacados fueron el Fiat Titano y Nissan Kicks (27 puntos cada uno), Ford Everest (26) y BAIC BJ30 (23).

Además, participaron en la competencia otros modelos que no llegaron a la etapa final, entre ellos los Audi A5 y Q5, BMW Serie 1, 7 y X3, Mercedes-Benz CLA y EQE, y varios modelos de Peugeot, Chevrolet, Honda, Hyundai y Subaru, entre otros.

Los vehículos que podían competir debían haber debutado en Argentina entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2025, siendo modelos completamente nuevos, sin incluir rediseños o actualizaciones de vehículos ya existentes.

El jurado estuvo compuesto por destacados periodistas del sector. El sistema de votación asignó a cada jurado 25 puntos para repartir entre los siete candidatos, con la condición de no otorgar más de 10 puntos a un solo vehículo y de puntuar a todos los finalistas.

Las características del Volkswagen Tera

El Volkswagen Tera se posiciona como la opción más accesible de la marca en Argentina. El Tera llega con cuatro niveles de equipamiento (Trend, Comfort, High y Outfit), dos motores disponibles (1.6 de 110 CV y 1.0 turbo de 101 CV) y opciones de cajas manual de 5 marchas o automática de 6 velocidades.

Se destaca por elementos que le confieren un estilo SUV, como los plásticos negros en la parte inferior, guardabarros y barras de techo. La versión más equipada, llamada Outfit, incluye un techo negro y nuevos colores rojo, azul y un gris celeste.

En cuanto a sus dimensiones, mide 4,15 metros de largo, 1,78 metros de ancho y 1,50 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,75 metros y un baúl con capacidad de 350 litros.

En materia de tecnología, a partir de la versión Comfort, el Tera incorpora un sistema de conectividad que permite monitorear el estado del vehículo desde una aplicación móvil. Las dos versiones más equipadas también ofrecen sistemas de asistencia a la conducción, aunque la dotación varía según el nivel elegido.