El color de auto más elegido por los argentinos en 2025.

En Argentina, la elección del color del auto sigue siendo un factor clave al momento de comprar, incluso cuando el precio, la mecánica y el equipamiento suelen pesar mucho más. Durante 2025, los datos reflejan una clara preferencia por tonos sobrios y clásicos que van ganando espacio frente a colores más llamativos y vivos.

Un informe difundido por Nissan sobre las preferencias cromáticas en América Latina durante el primer semestre de 2025 mostró que en nuestro país los colores tradicionales dominan la industria automotriz, mientras que los colores más estridentes pierden protagonismo.

Blanco y gris, los más elegidos por los argentinos

El blanco se consolidó como el color más elegido por los argentinos. Según el estudio, este tono aumentó su participación en las ventas del 42,7% en 2024 al 45,8% en 2025, ampliando aún más la diferencia con otros colores y reafirmando su liderazgo indiscutido.

Este crecimiento confirma una tendencia clara: los compradores valoran la sobriedad, la facilidad para revender el vehículo y la percepción de un mayor valor a largo plazo.

El gris se posicionó en el segundo lugar y también mostró un avance significativo, pasando del 24,6% en 2024 al 27,1% en 2025. En cambio, el color plata experimentó una caída, con una baja desde el 16,2% al 14,2%, lo que indica una leve pérdida de atractivo.

En conjunto, los tonos blanco, gris y plata concentran la mayoría de las ventas, dejando muy poco espacio para colores más vivos o poco convencionales en el mercado local.

Esta tendencia no es exclusiva de Argentina. En buena parte de América Latina, los tonos neutros continúan siendo los preferidos. Aunque el blanco lidera a nivel regional, registra un pequeño retroceso, mientras que el gris es el color que más crece año tras año. Países como Brasil, Uruguay, Ecuador y Perú presentan patrones similares, con el blanco y el gris alternándose como las opciones favoritas y un marcado descenso en la elección de colores llamativos como el rojo.

Más allá de la preferencia del consumidor, la elección del color de un auto también responde a procesos industriales complejos. El desarrollo de un nuevo tono suele tardar entre seis y diez meses y requiere ajustes específicos en los sistemas de pintura, especialmente cuando se trata de colores metálicos.

Aunque muchas veces se lo considere un detalle menor, el color refleja la relación emocional entre las personas y su vehículo. Cada tono busca transmitir una identidad, un estilo de vida y una aspiración.

En Argentina, al menos durante 2025, esa identidad sigue pintándose mayoritariamente de blanco y gris, reafirmando una preferencia por lo clásico, elegante y funcional.