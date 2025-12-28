Honda sorprendió a sus clientes con una buena noticia.

Honda Argentina sorprendió al mercado local al anunciar que amplió la garantía para todos sus autos 0km vendidos en el país. Ahora, la cobertura pasa de los tradicionales tres años o 100.000 kilómetros a cinco años o 150.000 kilómetros, lo que ocurra primero.

Esta extensión no solo aplica a los vehículos que se comercialicen a partir de ahora, sino que también tiene efecto retroactivo para aquellos vendidos desde enero de 2023. Así, quienes adquirieron un Honda en lo que va del año podrán beneficiarse de esta mejora sin trámites adicionales.

En cuanto a los modelos electrificados, la garantía se mantiene en ocho años, o 160.000 km, lo que ocurra primero, lo que refleja el compromiso de la marca con la tecnología híbrida y su respaldo internacional.

La ampliación de la garantía coincide con la preventa del nuevo Honda WR-V, que está previsto para lanzarse a principios de 2026, fortaleciendo la propuesta de valor de la marca en el segmento de SUVs compactos.

Cómo acceder a la extensión de la garantía de Honda

Para acceder a esta garantía extendida, los usuarios deben realizar los servicios oficiales siguiendo el plan de mantenimiento estipulado por Honda, que exige un servicio cada 10.000 kilómetros o un año, lo que suceda primero. Esta condición es clave para mantener la cobertura vigente.

"Con esta decisión, Honda reafirma su compromiso con la calidad y la experiencia de postventa, ofreciendo un nivel de respaldo superior que acompaña la confianza en la durabilidad y confiabilidad de sus productos. Esta extensión del período de garantía se alinea con la estrategia global de la compañía, orientada a brindar mayor respaldo y tranquilidad a los usuarios en todas las etapas de uso del vehículo", destacaron desde la empresa en un comunicado.

Además, desde la firma sumaron: "En el caso de los componentes del sistema híbrido, se mantiene la política de garantía establecida a 8 años o 160.000 km, lo que ocurra primero. Así, Honda continúa alineada con los estándares internacionales aplicados a su tecnología híbrida, respaldando la eficiencia y confiabilidad del sistema".

"Con esta mejora, Honda Motor de Argentina potencia su propuesta de valor, consolida su compromiso con la excelencia y la satisfacción de sus clientes y continúa posicionándose como una de las marcas más confiables y de mayor calidad del mercado", cierra el comunicado de la firma donde anuncia la extensión de las garantías de sus autos 0km.