Los autos con sistemas de asistencia a la conducción más económicos en diciembre 2025

Los autos con ADAS más baratos del mercado Argentino.

El mercado automotor muestra un crecimiento importante este año, con ventas que superarán las 600.000 unidades, algo impulsado por una apertura comercial, incentivos impositivos y nuevas líneas de crédito a tasa 0. Además, la llegada de marcas chinas y la eliminación de aranceles para vehículos híbridos y eléctricos generaron una mayor competencia. Esto permitió que incluso los autos de gama baja incorporen tecnologías avanzadas de seguridad y asistencia a la conducción, conocidas como ADAS.

Estas ADAS, antes exclusivas de autos de alta gama, ahora se encuentran en modelos económicos y mejoran la experiencia de manejo al detectar el entorno con sensores, cámaras y radares, alertando sobre posibles riesgos o actuando para evitar accidentes.

Entre las asistencias más comunes en autos accesibles están la alerta de colisión frontal, frenado autónomo de emergencia, cámaras de visión 360°, alerta de ángulo ciego, detector de fatiga y alerta de tráfico cruzado. Algunos también incluyen reconocimiento de peatones y señales de tránsito.

Cuáles son los modelos más económicos con ADAS

Nissan Versa es el modelo más barato con ADAS, con un precio desde $33.459.300. Toda la gama cuenta con alerta de colisión frontal y frenado autónomo de emergencia. La versión Advance con caja manual, que cuesta $37.714.800, añade cámara de visión 360° con sensor de movimiento. En tanto, la versión Exclusive CVT, con un valor de $40.377.400, suma alerta de ángulo ciego, alerta de tráfico cruzado y detector de fatiga.

El Hyundai HB20, fabricado en Brasil, es otro compacto económico que ofrece asistencias en su versión tope, Platinum Safety, a $33.700.000. La tecnología SmartSense incluye frenado autónomo de emergencia con reconocimiento de peatones y ciclistas, asistente de mantenimiento de carril, alerta de ángulo ciego, faros adaptativos y detector de fatiga.

El BYD Dolphin Mini es un vehículo 100% eléctrico que llega desde China con un equipamiento de seguridad completo desde la versión de entrada, cuyo precio es de aproximadamente $33.910.250. Ofrece freno autónomo de emergencia, alerta por cambio involuntario de carril, control crucero adaptativo y sistema automático de luces altas, con una autonomía homologada de 380 kilómetros.

Por su parte, el MG 3 híbrido británico combina un motor naftero de 100 caballos con otro eléctrico, alcanzando una potencia total de 191 caballos. Sus versiones Confort y Luxury, que cuestan desde $34.662.500 hasta $38.202.500, incluyen frenado autónomo de emergencia, alerta de cambio de carril y control crucero adaptativo, entre otras asistencias.

El nuevo crossover Volkswagen Tera ofrece control de fatiga en su versión base a $35.677.800. El paquete completo de ADAS está disponible desde la variante High, valorada en $44.272.350, con freno autónomo de emergencia, detector de punto ciego, asistente de mantenimiento de carril y control crucero adaptativo.

El Chevrolet Onix, disponible en versiones cinco puertas y sedán, suma ADAS desde la versión Premier a $36.834.900. Destaca por ser el único compacto que ofrece asistencia de estacionamiento automático, además de alerta de ángulo ciego y otras ayudas al manejo.

Finalmente, el Toyota Yaris, el más vendido en lo que va de 2025, cuenta en su versión más equipada con alerta de pre-colisión y frenado autónomo de emergencia, así como alerta por cambio involuntario de carril. Su precio ronda los $38.793.000.