Los autos con sistemas de asistencia a la conducción más económicos en diciembre 2025

El mercado automotor muestra un crecimiento importante este año, con ventas que superarán las 600.000 unidades, algo impulsado por una apertura comercial, incentivos impositivos y nuevas líneas de crédito a tasa 0. Además, la llegada de marcas chinas y la eliminación de aranceles para vehículos híbridos y eléctricos generaron una mayor competencia. Esto permitió que incluso los autos de gama baja incorporen tecnologías avanzadas de seguridad y asistencia a la conducción, conocidas como ADAS.
Estas ADAS, antes exclusivas de autos de alta gama, ahora se encuentran en modelos económicos y mejoran la experiencia de manejo al detectar el entorno con sensores, cámaras y radares, alertando sobre posibles riesgos o actuando para evitar accidentes.
Entre las asistencias más comunes en autos accesibles están la alerta de colisión frontal, frenado autónomo de emergencia, cámaras de visión 360°, alerta de ángulo ciego, detector de fatiga y alerta de tráfico cruzado. Algunos también incluyen reconocimiento de peatones y señales de tránsito.
Cuáles son los modelos más económicos con ADAS
Nissan Versa es el modelo más barato con ADAS, con un precio desde $33.459.300. Toda la gama cuenta con alerta de colisión frontal y frenado autónomo de emergencia. La versión Advance con caja manual, que cuesta $37.714.800, añade cámara de visión 360° con sensor de movimiento. En tanto, la versión Exclusive CVT, con un valor de $40.377.400, suma alerta de ángulo ciego, alerta de tráfico cruzado y detector de fatiga.
El Hyundai HB20, fabricado en Brasil, es otro compacto económico que ofrece asistencias en su versión tope, Platinum Safety, a $33.700.000. La tecnología SmartSense incluye frenado autónomo de emergencia con reconocimiento de peatones y ciclistas, asistente de mantenimiento de carril, alerta de ángulo ciego, faros adaptativos y detector de fatiga.
El BYD Dolphin Mini es un vehículo 100% eléctrico que llega desde China con un equipamiento de seguridad completo desde la versión de entrada, cuyo precio es de aproximadamente $33.910.250. Ofrece freno autónomo de emergencia, alerta por cambio involuntario de carril, control crucero adaptativo y sistema automático de luces altas, con una autonomía homologada de 380 kilómetros.
Por su parte, el MG 3 híbrido británico combina un motor naftero de 100 caballos con otro eléctrico, alcanzando una potencia total de 191 caballos. Sus versiones Confort y Luxury, que cuestan desde $34.662.500 hasta $38.202.500, incluyen frenado autónomo de emergencia, alerta de cambio de carril y control crucero adaptativo, entre otras asistencias.
El nuevo crossover Volkswagen Tera ofrece control de fatiga en su versión base a $35.677.800. El paquete completo de ADAS está disponible desde la variante High, valorada en $44.272.350, con freno autónomo de emergencia, detector de punto ciego, asistente de mantenimiento de carril y control crucero adaptativo.
El Chevrolet Onix, disponible en versiones cinco puertas y sedán, suma ADAS desde la versión Premier a $36.834.900. Destaca por ser el único compacto que ofrece asistencia de estacionamiento automático, además de alerta de ángulo ciego y otras ayudas al manejo.
Finalmente, el Toyota Yaris, el más vendido en lo que va de 2025, cuenta en su versión más equipada con alerta de pre-colisión y frenado autónomo de emergencia, así como alerta por cambio involuntario de carril. Su precio ronda los $38.793.000.