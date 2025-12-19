Seguro y a precio accesible: Todos los detalles del modelo de Hyundai que redujo su valor

El modelo de Hyundai que se destaca por su precio y seguridad.

Luego de ser reconocido como uno de los autos más seguros en el país, Hyundai sorprendió al rebajar el precio de su modelo HB20 en el último mes del año con una promoción ideal para quienes buscan un auto 0Km seguro y accesible.

Con descuentos que se acercan al millón de pesos en varias versiones, el modelo se posicionó como una de las opciones más económicas del mercado argentino.

Esta oferta navideña está vigente para quienes patenten el vehículo antes de que termine diciembre, lo que convierte al HB20 en un rival directo del Renault Kwid y el Fiat Mobi dentro del segmento de autos compactos y económicos, cuyos precios de noviembre eran de $25.610.000 y $26.213.000, respectivamente.

Los valores serán los siguientes:

Comfort Plus MT pasa de $27.600.000 a $26.600.000,

pasa de $27.600.000 a Comfort Plus AT de $31.000.000 a $29.900.000,

de $31.000.000 a Platinum Safety AT de $34.900.000 a $33.700.000.

El auto más seguro

Pero el HB20 no solo ofrece precios competitivos, sino que también fue reconocido por su seguridad. Obtuvo el premio Crash Test otorgado por CESVI Argentina, destacándose por su sobresaliente relación entre costo y nivel de protección. El vehículo superó ampliamente el estándar mínimo exigido por el Índice de Seguridad, gracias a un completo equipamiento que le permitió alcanzar más de 35 puntos en la evaluación técnica.

Además, fue elegido como el "Auto Más Seguro 2024" tras su lanzamiento, lo que le otorga un valor agregado para quienes buscan tranquilidad al volante sin resignar el presupuesto.

En cuanto a diseño, el HB20 hatchback mide un poco más de cuatro metros y presenta detalles modernos como iluminación LED. Las butacas delanteras ofrecen comodidad con doble regulación tanto en el volante como en el asiento del conductor, mientras que las plazas traseras brindan espacio suficiente para dos adultos y, aunque algo ajustado, también cuentan con cinturones y apoyacabezas para un tercer pasajero.

En términos de conectividad, todas las versiones del HB20S cuentan con una pantalla multimedia de 8 pulgadas con compatibilidad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay. También suma dos puertos USB (uno tipo A para datos y otro tipo C para carga rápida), y un tercer puerto trasero en las versiones más equipadas. El control por voz puede activarse directamente desde el volante.

Con esta combinación de seguridad, diseño y un precio con descuento significativo, el Hyundai HB20 se consolida como una de las opciones más atractivas para quienes quieren ingresar al mundo del auto nuevo en enero. Esta promoción navideña puede ser una oportunidad ideal para aprovechar antes de que finalice el año.