La nueva Hyundai que ya se consigue en Argentina: cuánto cuesta

La nueva Hyundai que llegó al mercado argentino.

Hyundai Motor Argentina lanzó oficialmente la quinta generación de su SUV mediana Santa Fe, que ya está disponible en el mercado local con un precio de 79.500 dólares. Este modelo llega importado desde Corea del Sur y reemplaza a la cuarta generación, que se vendió en el país desde agosto de 2019.

La nueva Santa Fe destaca por estrenar un motor 2.5 litros turbo naftero que entrega 281 caballos de fuerza y 422 Nm de torque, combinado con una caja automática de ocho velocidades de doble embrague y tracción integral con acople automático. Se trata de una apuesta fuerte de Hyundai para recuperar terreno en un segmento donde la marca siempre tuvo seguidores, aunque en la generación anterior su presencia fue limitada debido a las restricciones a las importaciones.

Las características de la nueva Hyundai Santa Fe

En cuanto al diseño, la SUV presenta un estilo exterior robusto y moderno que genera opiniones divididas: o gusta mucho o nada. Su frente se caracteriza por un capó elevado y faros con forma de “H”, que se repite en la parrilla y las ópticas traseras. El perfil lateral incluye llantas de aleación de 20 pulgadas y guardabarros marcados, mientras que el portón trasero fue rediseñado para facilitar la carga y el uso en actividades al aire libre. Está disponible en siete colores, con acabados perlados, mate y metálicos.

Por dentro, la Santa Fe ofrece un ambiente amplio y tecnológico. Cuenta con una pantalla curva panorámica de 12,3 pulgadas que integra el tablero digital y el sistema multimedia, además de una consola central accesible desde las dos primeras filas. También incluye un soporte para celular con cargador inalámbrico, climatización con pantalla táctil y alerta de ocupantes traseros para mayor seguridad.

Su habitabilidad mejora notablemente gracias a una mayor distancia entre ejes, con espacio para siete pasajeros distribuidos en tres filas. La segunda fila ofrece hasta 1.075 mm para las piernas y la tercera fila, con respaldo reclinable, alcanza los 761 mm, pensada para mayor comodidad en viajes largos. El baúl tiene una capacidad de 725 litros y la apertura trasera tipo terraza es ideal para actividades recreativas.

En materia de seguridad y asistencia al conductor, la nueva Santa Fe incorpora un completo paquete de tecnologías avanzadas, entre las que se destacan el asistente de colisión frontal (FCA), mantenimiento de carril (LFA), control crucero inteligente con navegación (SCC), monitor de atención del conductor (DAW) y asistente de tráfico cruzado trasero.

Además, cuenta con cámara de reversa, vista 360° y alerta de salida segura. Hyundai Argentina ofrece la nueva Santa Fe con una garantía de tres años o 100 mil kilómetros, y aunque en otros mercados existen versiones híbridas, por ahora no están disponibles en el país.