Peugeot renovó dos de sus autos más vendidos y llegan a la Argentina

Los modelos renovados trae Peugeot a la Argentina.

Peugeot acaba de lanzar en Argentina las nuevas generaciones de sus SUV medianos 3008 y 5008, que llegan desde Francia con una transformación integral en diseño y un salto tecnológico notable en sus interiores. Estos modelos prometen mejorar el espacio para los pasajeros y ofrecer una experiencia digital de vanguardia.

El Peugeot 3008, que ya acumuló más de 1.320.000 unidades vendidas en 130 países, busca consolidar su éxito global con esta actualización que mantiene su estilo moderno y agrega nuevas tecnologías. En tanto, el 5008 conserva su configuración de 7 asientos y amplía su capacidad interior, reforzando su estética SUV.

Ambos vehículos se fabrican en la planta de Sochaux, Francia, y llegan en Argentina en su versión más exclusiva, la GT, equipada con motor naftero y caja automática. El interior estrena una doble pantalla curva que combina funcionalidad con diseño, al tiempo que mejora la calidad y personalización del ambiente gracias a materiales y luces LED de última generación.

El 3008, que en su segunda generación se impuso con su estilo SUV, ahora adopta una carrocería fastback con una caída trasera marcada. Mide 4,54 metros de largo, 1,89 de ancho y 1,64 de alto, con un espacio interior optimizado para los ocupantes y un baúl con gran capacidad.

En el frontal, Peugeot renovó la trompa con un diseño que gira en torno a su emblema y una nueva firma luminosa Pixel LED, capaz de adaptar automáticamente el haz de luz para no molestar a otros conductores. Las llantas diamantadas de 19 pulgadas y la paleta de seis colores, entre ellos el llamativo Obsession Blue que cambia según la luz, completan el look exterior.

Por dentro, la gran novedad es el Panoramic i-Cockpit, una pantalla panorámica HD de 21 pulgadas que combina el Head-up Display con la pantalla táctil central. El volante hexagonal pequeño permite visualizar la información por encima, y la iluminación LED ambiental realza el efecto flotante del display.

La consola central incluye botones táctiles personalizables que permiten programar accesos rápidos a funciones favoritas, como llamadas, navegación, radio o climatización. Los asientos delanteros cuentan con la etiqueta AGR, que garantiza ergonomía para la espalda, y ofrecen calefacción y masaje. Además, los traseros también son calefaccionados.

En cuanto a confort, el habitáculo incorpora un sistema que monitorea la calidad del aire y activa el reciclaje automático cuando es necesario, asegurando un ambiente saludable. Bajo el capot, el 3008 trae un motor THP 1.6 litros turbo de 180 CV y 300 Nm, con caja automática de 6 velocidades, buscando un equilibrio entre potencia y comodidad.

Cuánto salen los nuevos Peugeot SUV 3008 y 5008

El nuevo Peugeot 3008 GT se comercializa en Argentina a un precio de 53.200 dólares, mientras que el 5008 GT, que comparte motor y gran parte del equipamiento, se diferencia principalmente por su mayor tamaño: 4,79 metros de largo y una distancia entre ejes de 2,9 metros.

El 5008 destaca por su tercera fila de asientos que permite transportar hasta 7 ocupantes y ofrece múltiples configuraciones para ampliar el espacio de carga. En su versión 5 plazas, el baúl tiene una capacidad de 916 litros, que puede extenderse hasta 2.232 litros al abatir las filas traseras, con un piso totalmente plano de 2 metros de longitud.

Incluso con las 7 plazas activas, el baúl mantiene 348 litros de capacidad, lo que lo posiciona como una opción versátil para familias y viajes. El equipamiento de confort y seguridad es prácticamente idéntico al del 3008, y su precio en el mercado local asciende a 56.300 dólares.