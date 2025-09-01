El nuevo modelo de Renault que ya está a la venta en Argentina.

Renault Argentina arrancó la preventa del nuevo Renault Koleos, un SUV que se renueva por completo para ofrecer mayor confort, seguridad y tecnología. Con más de 8.000 unidades vendidas desde su debut en 2009 en el país, esta nueva generación trae dos versiones, destacándose una full híbrida con detalles que homenajean al Alpine F1 Team, donde corre el piloto argentino Franco Colapinto.

Argentina se posiciona como el tercer país en la región en recibir este modelo dentro del plan global Renault International Game Plan 2027, que prevé una inversión de 3.000 millones de euros para lanzar ocho nuevos modelos fuera de Europa. En línea con esta estrategia, ya se presentó el Renault Kardian y se esperan novedades para 2026, como la llegada del Boreal y una pickup compacta que se fabricará en Santa Isabel.

En cuanto a diseño y dimensiones, el Koleos mide 4,78 metros de largo y tiene una distancia entre ejes de 2,82 metros, ganando en habitabilidad y calidad interior. La segunda fila de asientos ofrece una de las mejores amplitudes del segmento, con 320 mm de espacio para las rodillas. Además, el baúl tiene una capacidad de 574 litros, ideal para viajes y uso diario.

La versión esprit Alpine full hybrid E-Tech combina un motor turbo de 1.5 litros con 144 CV y dos motores eléctricos que suman 136 CV, entregando una potencia total de 245 caballos. Este sistema se complementa con una transmisión automática DHT Pro y una batería de ion-litio de 1,64 kWh, que permite alcanzar hasta un 75% de conducción eléctrica en ciudad sin necesidad de recarga externa.

Cuál es el precio de los nuevos Renault

La preventa ya está disponible online a través de Renault Store, con precios que parten de $74.000.000 para la versión Techno y alcanzan $79.000.000 para la variante esprit Alpine full hybrid E-Tech, que introduce tecnología híbrida auto-recargable (HEV) sin necesidad de infraestructura especial.

La variante Techno equipa un motor turbonaftero 2.0 litros de 235 CV (350 Nm de torque), acoplado a una caja automática de doble embrague con ocho velocidades (8AT) y tracción integral inteligente, pensada para quienes buscan potencia y versatilidad en todo terreno.

El interior del Koleos ofrece un entorno digital de alta gama con la pantalla panorámica Open’R, que integra tres paneles de 12,3 pulgadas con navegación, datos del vehículo y plataformas de streaming, compatibles con Apple CarPlay y Android Auto. Además, incorpora control por gestos para ajustar volumen o funciones sin tocar botones, cámaras en tiempo real y actualizaciones remotas (FOTA) para mantener el sistema siempre actualizado.

En materia de seguridad, el nuevo Koleos suma hasta 29 asistencias a la conducción (ADAS) y un sistema de conducción autónoma de nivel 2 en autopistas, que ayuda a mantener el carril, regula la distancia con otros vehículos y asiste en cambios de carril. También destaca su cámara de visión 540° con chasis transparente, que facilita maniobras y el control en terrenos complejos.