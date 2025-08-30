El histórico Renault 18 vuelve en su modelo 2025: así es el histórico auto "hecho en Argentina"

Cómo es el Renault 18 que imaginó la inteligencia arificial.

El Renault 18 2025 es un sedán de estilo retro-futurista y mediante la inteligencia artificial del Chat GPT, combina la silueta clásica de los años 80 con tecnología de vanguardia. Ofrece versiones híbridas y eléctricas, un interior elegante con tablero digital y conectividad avanzada, y sistemas de seguridad de última generación. Es la reinterpretación perfecta de un ícono pensado para viajes largos, ahora adaptado a la movilidad sostenible.

Diseño exterior

El Renault 18 2025 mantiene la silueta inconfundible del modelo original, con líneas rectas y proporciones equilibradas, pero reimaginadas bajo un estilo retro-futurista. La parrilla frontal luce cromada con un logo de gran tamaño iluminado por LED, evocando los detalles metálicos de los años 80, pero con tecnología de punta. Los faros principales adoptan un diseño rectangular vintage, con tiras LED diurnas que modernizan su estética. El lateral conserva la clásica línea de cintura recta, con llantas de aleación inspiradas en los tapacubos originales.

Interior

El habitáculo mezcla materiales nobles con lo tecnológico: tapizados en cuero ecológico con costuras visibles y detalles en madera oscura que remiten a la época, combinados con un tablero 100% digital de 12” y un sistema multimedia flotante de 10”. El volante, de tres radios, mantiene un diseño clásico, pero con controles hápticos. Amplio espacio interior, pensado para viajes largos, como lo fue el Renault 18 en su momento.

Motorización

El modelo ofrece dos versiones: un motor híbrido enchufable 1.6 turbo de 180 CV y una opción totalmente eléctrica de 220 CV con autonomía de 450 km. Ambas cuentan con caja automática de 8 marchas y tracción delantera, aunque la edición especial “GT Heritage” incorpora tracción integral para un desempeño más deportivo.

Tecnología y seguridad

Entre sus novedades, incorpora conducción semi-autónoma de nivel 3, asistencia activa de mantenimiento de carril, frenado autónomo de emergencia y cámara 360°. También suma un sistema de inteligencia artificial que adapta la suspensión según el tipo de camino, evocando la comodidad del viejo Renault 18 en viajes largos.

Conectividad

El sistema multimedia integra conectividad 5G, compatibilidad total con Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico, además de una aplicación propia que permite controlar el clima, la carga de batería y hasta encender el motor a distancia.

Este es el modelo que creó la inteligencia artificial.

Versiones y estilo

La gama se completa con ediciones “Heritage” que retoman colores históricos como el beige champán, azul Francia y verde botella, reinterpretados con acabados perlados modernos.