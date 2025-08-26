Un lujo: así es el modelo 2025 del histórico auto Ford Escort "hecho en Argentina"

Cómo es el Ford Escort 2025 hecho con inteligencia artificial.

El histórico Ford Escort vuelve al ruedo: está reversionado a 2025, fabricado mediante Inteligencia Artificial de ChatGPT, inspirado en el clásico modelo de los años 90, se trata de un regreso nostálgico pero actualizado, que mantiene la esencia del modelo noventoso -compacto, versátil y familiar-, combinando su diseño simple y reconocible con tecnología de vanguardia, motorizaciones híbridas y eléctricas, y un interior que mezcla lo retro con lo digital. Un puente entre la memoria de quienes lo manejaron en los '90 y la movilidad moderna del presente.

Diseño exterior

Carrocería hatchback y sedán, con guiños al diseño de los '90: ópticas traseras horizontales y parrilla simple reinterpretada en LED.

Llantas de aleación retro con acabado moderno.

Colores icónicos de época (rojo borgoña, azul eléctrico, verde inglés) con acabados perlados actuales.

Interior y confort

Tapizados que mezclan tela clásica con detalles en cuero reciclado.

Pantalla central flotante de 10”, pero con tablero digital retro-inspirado (estilo agujas digitales).

Espacio amplio en plazas traseras, siguiendo su espíritu familiar.

Motorización y eficiencia

Versión híbrida ligera de 150 CV (1.5 turbo + apoyo eléctrico).

Opción 100% eléctrica con autonomía de 400 km.

Modos de manejo: Eco, Normal y Sport.

Tecnología y conectividad

Conectividad total: Apple CarPlay, Android Auto y actualizaciones OTA.

Asistentes de conducción de nivel 2 (control crucero adaptativo, frenado autónomo, asistente de carril).

Sistema de sonido premium inspirado en los viejos radiocasetes, con opción de “modo retro”.

Este es el Ford Escort 2025 que imaginó la inteligencia artificial.

Seguridad

7 airbags de serie.

Carrocería reforzada con aceros livianos.

Cámaras 360° y estacionamiento automático.

Es considero el "auto de año" y bajó su precio en el mercado

Renault Argentina presentó una actualización de su exitoso Kardian, el crossover compacto distinguido como “Auto del Año 2025” por el Grupo Premia, integrado por periodistas especializados en la industria automotriz. A poco más de un año de su llegada al mercado local, el modelo suma avances clave en equipamiento, reforzando sus prestaciones en tecnología, conectividad y seguridad para los conductores.

En cuanto a la gama, la versión inicial Kardian Evolution MT, equipada con motor 1.6 de 115 CV y caja manual de cinco marchas, bajó su valor en $650.000, quedando en $30.400.000. En contraste, las opciones con motor 1.0 turbo de 120 CV y transmisión automática de doble embrague de seis velocidades (Evolution 200 EDC e Iconic 200 EDC —esta última reemplazando a la Premiere Edition—) registraron aumentos: $200.000 para la Evolution (ahora a $34.010.000) y $100.000 para la Iconic (que pasó a $37.290.000).