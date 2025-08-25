EN VIVO
El "auto del año" recibió una actualización y bajó el precio

El modelo elegido como 'Auto del Año 2025', presenta mejoras en tecnología, seguridad y precios. 

25 de agosto, 2025 | 20.51

Renault Argentina actualizó su exitoso Kardian, el crossover compacto que fue reconocido como “Auto del Año 2025” por el Grupo Premia, integrado por periodistas especializados del sector automotriz. A poco más de un año de su desembarco en el mercado local, el modelo incorporó mejoras importantes en equipamiento, elevando los estándares en tecnología, conectividad y seguridad para sus usuarios.

Además, la gama fue reestructurada, quedando conformada por tres versiones tras discontinuar la variante Techno 200 EDC, y se ajustaron los precios respecto a la lista vigente a principios de agosto.

La versión de entrada, Kardian Evolution MT con motor 1.6 de 115 CV y caja manual de cinco velocidades, sufrió una rebaja significativa de $650.000, quedando en $30.400.000. Por su parte, las variantes con motor 1.0 turbo de 120 CV y caja automática de doble embrague de seis marchas (Evolution 200 EDC e Iconic 200 EDC, esta última nueva y reemplazando a la Premiere Edition) aumentaron sus precios: $200.000 para la Evolution (ahora a $34.010.000) y $100.000 para la Iconic ($37.290.000).

Una de las novedades más destacadas es la incorporación de una pantalla multimedia más grande de 10,1 pulgadas, que sustituye a la anterior de 8,0”. Esta nueva pantalla incluye el sistema operativo OpenR Link, diseñado para ofrecer una interfaz más amplia, intuitiva y con una conectividad mucho más fluida.

La versión Iconic, que representa el tope de gama, agregó dos puertos USB tipo C extras y elevó el tablero de instrumentos digital de 7” a 10,2 pulgadas, mientras que el resto de las versiones mantuvo el display de 7”. En materia de seguridad, la Iconic sumó nuevas asistencias a la conducción, como el sistema automático de luces altas y bajas, que mejora la visibilidad nocturna sin deslumbrar a otros conductores, y el frenado autónomo de emergencia con detección de peatones y ciclistas.

Por otra parte, esta versión incorpora un módulo de servicios conectados que permite acceder a varias funciones de manera remota a través de la app My Renault.

Las principales características del Renault Kardian 2025

  • Geolocalización del vehículo: para encontrar el auto fácilmente en estacionamientos grandes o lugares desconocidos, mostrando su ubicación exacta y la última hora de uso.
  • Monitoreo del estado del vehículo: brinda información en tiempo real sobre el nivel de combustible, autonomía restante y alertas de mantenimiento, facilitando la planificación de viajes.
  • Trackeo en caso de robo: gracias a una alianza con Ituran, el sistema permite rastrear el vehículo si es robado, ayudando en su recuperación junto con la denuncia policial.
  • Operaciones remotas: es posible activar luces y bocina desde la aplicación para localizar el auto con facilidad.

Versiones y precios actualizados:

  • Kardian Evolution 156 MT: $30.400.000
  • Kardian Evolution 200 EDC: $34.010.000
  • Kardian Iconic 200 EDC (nuevo): $37.290.000

El Renault Kardian recibió importantes actualizaciones, entre ellas la de los precios.

