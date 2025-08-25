El "auto del año" recibió una actualización y bajó el precio

Todas las actualizaciones del "auto del año".

Renault Argentina actualizó su exitoso Kardian, el crossover compacto que fue reconocido como “Auto del Año 2025” por el Grupo Premia, integrado por periodistas especializados del sector automotriz. A poco más de un año de su desembarco en el mercado local, el modelo incorporó mejoras importantes en equipamiento, elevando los estándares en tecnología, conectividad y seguridad para sus usuarios.

Además, la gama fue reestructurada, quedando conformada por tres versiones tras discontinuar la variante Techno 200 EDC, y se ajustaron los precios respecto a la lista vigente a principios de agosto.

La versión de entrada, Kardian Evolution MT con motor 1.6 de 115 CV y caja manual de cinco velocidades, sufrió una rebaja significativa de $650.000, quedando en $30.400.000. Por su parte, las variantes con motor 1.0 turbo de 120 CV y caja automática de doble embrague de seis marchas (Evolution 200 EDC e Iconic 200 EDC, esta última nueva y reemplazando a la Premiere Edition) aumentaron sus precios: $200.000 para la Evolution (ahora a $34.010.000) y $100.000 para la Iconic ($37.290.000).

Una de las novedades más destacadas es la incorporación de una pantalla multimedia más grande de 10,1 pulgadas, que sustituye a la anterior de 8,0”. Esta nueva pantalla incluye el sistema operativo OpenR Link, diseñado para ofrecer una interfaz más amplia, intuitiva y con una conectividad mucho más fluida.

La versión Iconic, que representa el tope de gama, agregó dos puertos USB tipo C extras y elevó el tablero de instrumentos digital de 7” a 10,2 pulgadas, mientras que el resto de las versiones mantuvo el display de 7”. En materia de seguridad, la Iconic sumó nuevas asistencias a la conducción, como el sistema automático de luces altas y bajas, que mejora la visibilidad nocturna sin deslumbrar a otros conductores, y el frenado autónomo de emergencia con detección de peatones y ciclistas.

Por otra parte, esta versión incorpora un módulo de servicios conectados que permite acceder a varias funciones de manera remota a través de la app My Renault.

Las principales características del Renault Kardian 2025

Geolocalización del vehículo: para encontrar el auto fácilmente en estacionamientos grandes o lugares desconocidos, mostrando su ubicación exacta y la última hora de uso.

para encontrar el auto fácilmente en estacionamientos grandes o lugares desconocidos, mostrando su ubicación exacta y la última hora de uso. Monitoreo del estado del vehículo: brinda información en tiempo real sobre el nivel de combustible, autonomía restante y alertas de mantenimiento, facilitando la planificación de viajes.

brinda información en tiempo real sobre el nivel de combustible, autonomía restante y alertas de mantenimiento, facilitando la planificación de viajes. Trackeo en caso de robo: gracias a una alianza con Ituran, el sistema permite rastrear el vehículo si es robado, ayudando en su recuperación junto con la denuncia policial.

gracias a una alianza con Ituran, el sistema permite rastrear el vehículo si es robado, ayudando en su recuperación junto con la denuncia policial. Operaciones remotas: es posible activar luces y bocina desde la aplicación para localizar el auto con facilidad.

Versiones y precios actualizados:

Kardian Evolution 156 MT: $30.400.000

Kardian Evolution 200 EDC: $34.010.000

Kardian Iconic 200 EDC (nuevo): $37.290.000