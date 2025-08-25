La IA planteó que la Justicialista 2025 usaría fibra de carbono y aluminio reciclado.

La camioneta Justicialista, también conocida como "Institec Justicialista", fue un vehículo utilitario producido en nuestro país entre 1952 y 1955 por las Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado (IAME), durante el segundo gobierno de Juan Domingo Perón. Ahora, la Inteligencia artificial detalló cómo sería el modelo 2025 “hecho en Argentina”, junto a los detalles de su historia.

El asistente artificial Grok explicó que este vehículo formaba parte de “una iniciativa estatal para impulsar la industrialización nacional y reducir la dependencia de importaciones en un contexto donde el parque automotor argentino era obsoleto, con apenas 450,000 unidades, muchas de ellas importadas y de más de 20 años de antigüedad”.

Luego, el chatbot de la red social X detalló: “La creación de IAME, decretada el 28 de marzo de 1952 (Decreto Nº 6.191/52), buscaba aprovechar las instalaciones del Instituto Aerotécnico en Córdoba para producir aviones, automóviles, tractores y motocicletas, fomentando una industria metalmecánica local”. “La camioneta Justicialista fue uno de los primeros modelos lanzados por IAME en 1952, junto con el sedán y el furgón, bajo la línea Institec Justicialista”, completó.

Sobre el famoso vehículo, Grok señaló: “Su diseño se basó en la Castanito, una pick-up artesanal creada por César Castano en 1946, cuyos planos y matricería fueron adquiridos por IAME. La camioneta estaba equipada con un motor DKW de dos tiempos y dos cilindros de 700 cc, importado de Alemania, capaz de transportar hasta media tonelada de carga”.

Además, la IA mencionó que su diseño frontal, con guardabarros integrados y una parrilla inspirada en el Chevrolet 1951, era funcional y robusto, con una caja de carga de madera o metálica. “Se destacó por su economía y rendimiento, siendo promocionada como un vehículo ideal para el trabajo urbano y rural”, agregó el asistente virtual.

La camioneta Justicialista dejó de producirse tras el golpe de Estado de 1955 que derrocó a Juan Domingo Perón.

“La producción de la camioneta Justicialista, al igual que la del resto de la línea, fue interrumpida en 1955 tras el golpe de Estado, autodenominada como la Revolución Libertadora, que derrocó a Perón. El Decreto-Ley Nº 4161/56 prohibió incluso mencionar la palabra "Justicialista", por lo que el modelo pasó a llamarse Camioncito Liviano. Hasta 1957, se produjeron 2,659 unidades de la pick-up”, cerró Grok, en el repaso de historia.

Las claves de la Camioneta Justicialista modelo 2025, según la IA

Por otra parte, si la camioneta Justicialista fuera reimaginada para 2025 en Argentina, según la Inteligencia artificial, combinaría “su legado histórico con las demandas actuales del mercado automotriz, como la sostenibilidad, la tecnología avanzada y la identidad cultural argentina”. A continuación detallamos cómo podría ser este vehículo adaptado al contexto de una camioneta utilitaria.

Diseño Exterior

El diseño exterior rendiría homenaje a las líneas robustas y funcionales de la camioneta original, con guardabarros integrados y una parrilla que evoca el Chevrolet 1951, pero adaptada a un estilo contemporáneo. Podría adoptar la forma de una pick-up compacta o una SUV utilitaria, similar a modelos como la Fiat Toro o la Toyota Hilux, populares en Argentina. Detalles como el escudo justicialista en la parrilla o colores celeste y blanco inspirados en la bandera argentina reforzarían su identidad nacional. Materiales Avanzados: En lugar de la carrocería de madera o metal de los años 50, la Justicialista 2025 usaría fibra de carbono y aluminio reciclado para reducir peso y mejorar la eficiencia energética, manteniendo el espíritu innovador del uso de fibra de vidrio en los modelos originales como el Justicialista Sport.

Motorización

Eléctrica o Híbrida: Dado el auge de la movilidad sostenible y las reservas de litio de Argentina, la camioneta Justicialista 2025 sería probablemente un vehículo eléctrico o híbrido. Podría equipar un motor eléctrico de 200-300 kW (270-400 CV) con una autonomía de 500 km, utilizando baterías producidas localmente en colaboración con empresas argentinas. Alternativamente, un sistema híbrido combinaría un motor a combustión pequeño (potenciado con biocombustibles, un área de interés en Argentina) con un motor eléctrico para mayor versatilidad en mercados en transición.

Así es la Camioneta Justicialista modelo 2025 “hecho en Argentina, según la Inteligencia artificial Grok.

Interior y Tecnología

El interior contaría con una pantalla táctil central de gran tamaño para el sistema de infoentretenimiento, conectividad 5G y asistentes de conducción avanzados (nivel 2 o 3 de autonomía). Un asistente virtual con un nombre icónico como “Evita” o “Perón” gestionaría funciones del vehículo en un tono coloquial y local, reforzando la identidad cultural. Materiales Sostenibles: El interior usaría materiales reciclados y cuero sintético de alta calidad, con detalles que evocan la herencia peronista, como costuras en celeste y blanco o emblemas discretos del partido justicialista.

Rendimiento y Características Técnicas

Ofrecería tracción integral para adaptarse a terrenos rurales y urbanos, con una suspensión reforzada para cargas de hasta 1 tonelada, superando la capacidad de media tonelada de la original. Autonomía y Carga: La batería de 75 kWh proporcionaría una autonomía competitiva, y la caja de carga podría ser modular, con opciones de cubierta retráctil o paneles solares integrados para recarga auxiliar en zonas rurales.

La batería de 75 kWh proporcionaría una autonomía competitiva, y la caja de carga podría ser modular, con opciones de cubierta retráctil o paneles solares integrados para recarga auxiliar en zonas rurales. Velocidad y Consumo: Una velocidad máxima de 160-180 km/h y un consumo energético optimizado para trayectos largos, ideal para el trabajo y el uso recreativo.

Mercado y Precio