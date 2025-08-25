La marca internacional de autos que llega al país.

En el mercado automotor nacional estuvo circulando un rumor sobre el arribo de una importante marca internacional, algo que finalmente se confirmó. La firma MG Motors desembarcará con cuatro nuevos modelos y una red de concesionarios.

La firma de origen inglés hoy es parte del grupo chino SAIC Motor y llega al país a través de un acuerdo estratégico con la firma Eximar, la cual ya tiene experiencia en el mercado argentino con la representación de otras marcas.

La firma se vio beneficiada por la apertura de importaciones del gobierno de Javier Milei. En el último tiempo se ve el cierre de fábricas que producían los modelos en el país por la llegada de vehículos desde el extranjero.

Ante esto la empresa busca posicionarse en el mercado nacional tras varias décadas de ausencia y lo hará en un comienzo con cuatro modelos estratégicamente seleccionados.

Cuáles son los modelos de MG Motors que llegan al país:

Cyberster: el deportivo 100% eléctrico. Convertible y de diseño exquisito, sus dos impulsores generan 535 CV y 725 Nm. Acelera de 0 a 100 km/h en solo 3,7 segundos y la velocidad máxima es cercana a los 200 km/h. La autonomía es de 446 km.

el deportivo 100% eléctrico. Convertible y de diseño exquisito, sus dos impulsores generan 535 CV y 725 Nm. Acelera de 0 a 100 km/h en solo 3,7 segundos y la velocidad máxima es cercana a los 200 km/h. La autonomía es de 446 km. MG 4: otro modelo deportivo de gran diseño con formato hatchback y también 100% eléctrico. Si bien se vende en cuatro versiones, se presume que llegará la entrada de gama.

otro modelo deportivo de gran diseño con formato hatchback y también 100% eléctrico. Si bien se vende en cuatro versiones, se presume que llegará la entrada de gama. New MG3: un compacto híbrido tradicional (HEV) que promete revolucionar el segmento masivo por su diseño moderno y atractivo. Ofrece una potencia combinada de 195 CV y 425 Nm de par, con consumos que rondan los 4,4 L/100 km.

un compacto híbrido tradicional (HEV) que promete revolucionar el segmento masivo por su diseño moderno y atractivo. Ofrece una potencia combinada de 195 CV y 425 Nm de par, con consumos que rondan los 4,4 L/100 km. New MG ZS: es un SUV compacto con un sistema híbrido convencional compuesto por un motor naftero y otros dos eléctricos, que en conjunto entregan 194 CV y 425 Nm. Cuenta con una batería de 1,83 kWh y los consumos promedio son de alrededor de 5 L/100 km. Apunta a un público netamente familiar.

En lo que respecta a los valores de estos autos, tanto los MG3 como el New ZS partirán desde los US$23.500 y US$27.500 respectivamente. Los otros dos modelos no tienen un valor oficial pero se estima que el MG4 rondará los US$31.700, mientras que el Cyberster tendrá un precio bastante más elevado y costará unos US$127.000.

Se prevé que en las próximas semanas ya comience la comercialización de estos cuatro modelos que se podrán conseguir en diez concesionarios Eximar (dos en CABA y los restantes en Pilar, Quilmes, Avellaneda, Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Tucumán y Catamarca), aunque se espera que haya en más puntos con el correr del tiempo.