Se profundiza el escándalo por el posible entramado de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) revelados por su titular Diego Spagnuolo y que salpica directamente a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Ahora salen a hablar el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Milei se presenta en Pergamino en medio del escándalo de los audios de las coimas
El Presidente hará una gira de campaña por las elecciones legislativas. Los Menem salieron a defender a su hermana Karina Milei por las acusaciones de Diego Spagnoulo.
Hace 27 minutos
Nueva semana de paros en la UNR contra el ajuste de Milei: "Miseria y destrucción"
Las medidas de fuerza se realizarán este martes y miércoles. Forman parte de un plan de lucha que contempla paros rotativos durante tres semanas. Docentes rosarinos advierten que "el poder adquisitivo del salario docente es el más bajo de los últimos 40 años".
Hace 30 minutos
Despidieron a 21 trabajadores de una reconocida fábrica de reconstrucción de neumáticos
El gremio del neumático denunció que la empresa envió un escribano al domicilio de los trabajadores para notificarle el despido. “A la madrugada avisaron a los trabajadores”, apuntaron.
Hace 1 hora
¿Por qué ganan elecciones los sectores más conservadores y reaccionarios?
Hace 2 horas
Ya es oficial el rechazo del Congreso a los cinco decretos de Milei
Se formalizó en el Boletín Oficial el rechazo a cuatro decretos delegados y un DNU que terminó por confrmar el Senado la semana pasada.
Hace 3 horas
Los Menem salen a intentar despegarse de los audios de la coima
El subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, emitió un comunicado para desmentir las acusaciones en su contra que surgen de los audios atribuidos al ex director de la Andis, Diego Spagnuolo. El funcionario calificó el escándalo como una “burda operación política del kirchnerismo“.
“Si puedo asegurar la ABSOLUTA FALSEDAD DE SU CONTENIDO“, escribió en el comunicado difundido en sus redes sociales.
En este marco, Martín Menem en su cuenta de X, citó la publicación hecha por "Lule" Menem y anunció: "Mañana lunes (por hoy ) voy a estar a la mañana en el programa de Antonio Laje a las 9.00 y a la noche en el programa de Luis Majul a las 20 hs. Nos vemos", manifestó el primo del mencionado en los audios.
Hace 4 horas
Kicillof apuntó contra Milei tras el escándalo de los audios: “Es obsceno"
El Gobernador habló de los audios adjudicados a Diego Spagnuolo y aseguró que son "de una magnitud" que no recuerda. Tambien habló de las posibles implicacias de Karina Milei.
El Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, habló de los audios adjudicados a Diego Spagnuolo, ex titular de Andis (Agencia Nacional de Discapacidad) y que apuntan a un supuesto esquema de corrupción que salpicó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. "Los audios no tienen antecedentes. Es obsceno, un escándalo tremendo, de una magnitud que no recuerdo", sentenció.
Hace 5 horas
Milei retoma sus viajes al exterior en septiembre: volverá a EEUU y España
A semanas de las elecciones legislativas bonaerenses y a dos meses de las nacionales, el Presidente reactiva su agenda internacional. Planea dos viajes. Fracasó la intención del Gobierno de recibir en Argentina a Netanyahu.
Milei ya definió los destinos de su agenda presidencial a semanas de las elecciones legislativas.
El presidente Javier Milei planea retomar su agenda internacional con viajes a Estados Unidos y a España, durante septiembre, un mes que estará signado, además, por las elecciones legislativas bonaerenses el domingo 7 y los coletazos del escándalo por las presuntas coimas en la compra de medicamentos que sobrevivan a esta última de semana agosto.
Hace 5 horas
Katopodis: "La gente está enojada, siente que la estafó Milei"
Es cabeza de lista de Fuerza Patria para la Primera Sección en las elecciones bonaerenses de septiembre. En una entrevista con Navarro, contó que en las últimas semanas notó unas nuevas "ganas de castigar" al Gobierno nacional por su ajuste a los trabajadores y el escándalo de coimas.
En plena campaña, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires y el primer candidato de Fuerza Patria para la Primera Sección en septiembre, Gabriel Katopodis, contó a El Destape 1070 que en las últimas semanas vio en la calle un cambio en el humor social. "La gente está enojada, siente que la estafó Milei. Por eso, quiere utilizar el voto para frenar....no, ahora no es sólo para frenar, veo ganas de castigar. Sienten que los boludearon cuando el primer día de Gobierno, Milei les dijo que el sacrificio lo iba a ser la casta, los millonarios. Lo que ven es que la gente hizo el sacrificio y no hay resultados", aseguró.