Los Menem salen a intentar despegarse de los audios de la coima

El subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, emitió un comunicado para desmentir las acusaciones en su contra que surgen de los audios atribuidos al ex director de la Andis, Diego Spagnuolo. El funcionario calificó el escándalo como una “burda operación política del kirchnerismo“.

“Si puedo asegurar la ABSOLUTA FALSEDAD DE SU CONTENIDO“, escribió en el comunicado difundido en sus redes sociales.

En este marco, Martín Menem en su cuenta de X, citó la publicación hecha por "Lule" Menem y anunció: "Mañana lunes (por hoy ) voy a estar a la mañana en el programa de Antonio Laje a las 9.00 y a la noche en el programa de Luis Majul a las 20 hs. Nos vemos", manifestó el primo del mencionado en los audios.