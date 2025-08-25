Kicillof apuntó contra Milei tras el escándalo de los audios: “Es obsceno"

El Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, habló de los audios adjudicados a Diego Spagnuolo, ex titular de Andis (Agencia Nacional de Discapacidad) y que apuntan a un supuesto esquema de corrupción que salpicó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. "Los audios no tienen antecedentes. Es obsceno, un escándalo tremendo, de una magnitud que no recuerdo", sentenció.

En ese mismo sentido, Axel Kicillof habló en declaraciones a Radio 10 y el mandatario provincial calificó el episodio como “sin antecedentes” y sostuvo que “no se sabe cómo se continúa después de algo tan escabroso”. En el programa Alguien tiene que Ceder aseguró: “Es obsceno, un escándalo tremendo, de una magnitud que no recuerdo. Parece estar convalidado porque lo echaron a este hombre. No sé cómo se continúa después de algo así”. Por otro lado, también hizo referencia a las revelaciones y de vinculaciones con el escándalo $Libra. “A Hayden Davis le aparecieron audios donde decía lo mismo que está diciendo Spagnuolo: que hay que darle plata a Karina Milei”, señaló Kicillof.

En este mismo sentido, Kicillof también hizo hincapié en la necesdidad de políticas productivas por parte del Gobierno Nacional. “De $LIBRA me llamó la atención porque es la única vez que Milei mencionó la palabra pyme, producción, industria. ¿Qué está haciendo para la pyme? Ah, una estafa", dijo el Gobernador de la provincia. “Se suponía que Milei venía con un grupo nuevo, que decía 'no se pueden hacer cosas distintas con los mismos de siempre', y ahora ven que está lleno de macrismo, casta y poder económico. Otro fraude, otra estafa”, en ese mismo sentido.

Sobre la coyuntura, Kicillof advirtió que el oficialismo busca que la crisis política se diluya frente a los problemas económicos cotidianos: “El interés del gobierno es que esto pase sin pena ni gloria. Les debe costar, porque se sienten mucho más las consecuencias económicas. Con esta política económica, lo único que crece son los intereses de la deuda y la timba. Todo lo demás está parado”.

De cara a las elecciones legislativas, el gobernador llamó a canalizar el descontento en las urnas: “La importancia de transformar enojo e indignación en voto. No nos podemos quedar solo en la queja o denuncia. Un hito importantísimo es esta elección intermedia y después octubre”. Con respecto a ese mismo tema, en charla ya con Cenital, el canal de You Tube, el mandatario provincial aseguró que hay que necesidad de decirle "basta a la sommelier de listas" dentro de cada espacio.