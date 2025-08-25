Escándalo por coimas: ordenan bloquear las cajas de seguridad de los involucrados

El juez Sebastián Casanello, en cuyo juzgado cayó la causa por el escándalo por la presunta red de coimas que salpicó a Karina Milei y su entorno, dispuso este lunes bloquear con una orden judicial el acceso a cajas de seguridad que puedan ser propiedad de los cincos involucrados: los tres miembros de la familia Kovalivker, accionistas de la droguería Suizo Argentina, y los ex funcionarios de ANDIS Diego Spagnuolo y Daniel María Garbellini, informaron fuentes judiciales a El Destape

Además, se presentó para prestar declaración indagatoria el jefe de Seguridad de Nordelta, Ariel De Vicentis, por un supuesto encubrimiento de Jonathan Kovalivker, uno de los directivos de Suizo Argentina. La sospecha es que lo ayudó a escapar.

El viernes pasado, cuando la Policía de la Ciudad llegó a Nordelta para secuestrar los teléfonos celulares de dos de los hermanos Kovalivker, que viven en Nordelta, interceptaron a uno de ellos en su automóvil, dando vueltas por el barrio, con sobres que tenían 200 mil dólares, en el asiento de atrás.

En cuanto al otro residente, Jonathan, no estaba en el lugar y en su casa se hallaron varias cajas fuertes, una de ellas abierta. Según la imputación, quien podría haber encubierto a Kovalivker, a quien aún los investigadores no pudieron hallar para secuestrarle el teléfono celular, fue el jefe de Seguridad del country.

Los nuevos audios que comprometen a Pettovello

El bloqueo de las cajas de seguridad se ordenó el mismo día en que el periodista Jorge Rial dio a conocer nuevos audios, en los que se escucha a quien parece ser Spagnuolo hablando de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y la ex canciller Diana Mondino. Según indicó Rial, los audios fueron grabados en "el término de agosto del año pasado y a principio de este año".

"Imaginate los quilombos que están teniendo. Están teniendo quilombos grosos también con Diana Mondino", se escuchó a Spagnuolo en uno de ellos. En otro de los audios, el ex titular de Andis apuntó contra la ministra Pettovello. "Sandra a mí me hizo una jugada medio... Me dejó expuesto con Karina (Milei) y con Lule (Menem). Cuando yo hablé con ella, fue y habló con Javier. Me dejó expuesto y después se hace la pelotuda, se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo", reclamó.

"Esto está implosionando de adentro. Medio pelotuda también, Sandra", agregó en el tercer fragmento y en el último insistió: "La mina se hace la re pelotuda. Javier, desentendido de todo".