Denuncias, contratos millonarios y allanamientos: todo lo que se sabe sobre el escándalo de las coimas

La semana pasada, se conocieron audios adjudicados por analistas, periodistas y opositores al ahora ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, que expusieron una presunta red de corrupción y pedidos de coimas a prestadores de discapacidad de parte de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y su entorno, en lo que podría terminar siendo el mayor escándalo de corrupción del oficialismo desde que el presidente Javier Milei llegó a la Casa Rosada.

El escándalo, que amenaza con sacudir al Gobierno aún más que la estafa de la criptomoneda Libra, ganó especial fuerza porque los audios se filtraron a la prensa justo semanas después de que el libertario vetara la Ley de Emergencia en Discapacidad y sus fuerzas de seguridad reprimieran al colectivo de discapacidad, que reclamaba frente al Congreso.

Los presuntos audios de Spagnuolo se conocieron en la noche del martes pasado y el contenido era claro: una voz que rápidamente todo el arco político adjudicó al entonces funcionario denunciaba presuntos pedidos de retornos a los prestadores de discapacidad para darle el dinero a Karina Milei y su entorno menemista.

Denuncia penal

Fue por esos audios que el abogado Gregorio Dalbón denunció a Javier Milei, Karina Milei, Eduardo "Lule" Menem, al propio Spagnuolo y Eduardo Kovalivker, dueño de la droguería Suizo Argentina, acusado de formar parte del sistema mediante el cual funcionaban los presuntos retornos a funcionarios. La denuncia es por los delitos de defraudación por administración fraudulenta, estafa, asociación ilícita, cohecho, cohecho activo y negociaciones incompatibles con la función pública.

"La investigación periodística da cuenta de los vínculos de Suizo Argentina con Eduardo 'Lule' Menem, quien aparece mencionado como beneficiario y protector del entramado, utilizando su peso político para blindar las maniobras ilícitas", explicó Dalbón en la denuncia, que cayó en el juzgado de Sebastián Casanello, y agregó: "Señor Juez, la operatoria no se limita a un contrato aislado: constituye un verdadero sistema paralelo de recaudación que condiciona la entrega de medicamentos esenciales a laboratorios y droguerías dispuestas a pagar retornos. La participación de Andis en este mecanismo agrava la situación. Dicho organismo es la columna vertebral de la política de discapacidad en nuestro país, responsable de asegurar prestaciones básicas, terapias, insumos y apoyos para personas que dependen del Estado para vivir con dignidad".

Despido, allanamientos, primera indagatoria y más contratos

Después de que se radicara la denuncia, el Gobierno anunció el despido de Spagnuolo de la Agencia Nacional de Discapacidad. "Frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral, el Presidente de la Nación ha decidido, de manera preventiva, la remoción del cargo del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo", expresó la cuenta de X de Vocería Presidencial. Así, el Gobierno buscó despegarse del abogado, quien estuvo décimo primero en la lista de candidatos a diputados de 2023 e, incluso, podría asumir una banca si algún legislador varón renunciara.

La misma cuenta que comunicó el despido de Spagnuolo informó, tiempo después, el nombre del nuevo interventor de Andis: se trata de Alejandro Vilches, secretario de Gestión Sanitaria en el Ministerio de Salud. Según informó el vocero de la Presidencia, Manuel Adorni, la "primera misión" de Vilches como interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad será "realizar una profunda auditoría en el área".

Lo que no comunicó el Gobierno, que se dice siempre abierto a luchar contra la corrupción, fue el avance de la causa: el viernes, en el marco de una serie de allanamientos, la Justicia secuestró sobres con alrededor de 200.000 dólares a Emmanuel Kovalivker, otro de los directivos de la droguería Suizo Argentina. Además, en el allanamiento a Spagnuolo, la Policía Federal secuestró dos teléfonos celulares y una máquina de contar billetes.

El juez que lleva la causa, Sebastián Casanello, llamó el domingo a indagatoria al jefe de la seguridad de Nordelta por considerar que ayudó a escapar a los otros dos directivos de la droguería Suizo Argentina que no pudieron ser detenidos: Jonathan y Eduardo Kovalivker, hermano y padre del ya detenido.

Además, de ANDIS se conoció que esta droguería cerró acuerdos millonarios con ministerios como el de Seguridad de Patricia Bullrich y el de Defensa de Luis Petri, ambos candidatos a las elecciones legislativas nacionales por La Libertad Avanza.

Asimismo, una investigación de El Destape reveló que Suizo Argentina se quedó con una licitación, que tuvo múltiples irregularidades, de más de 15.000 millones de pesos del Hospital Posadas. La licitación se la quedó esa droguería después de dos intentos fallidos, que habían dado otros resultados.

El silencio oficial y el respaldo de Milei

Al principio, el oficialismo mostró hermetismo: tanto los funcionarios como los voceros paraoficiales mostraron cautela a la hora de referirse al escándalo que involucra a Karina Milei. Uno de ellos fue Daniel Parisini, conocido en redes sociales como el Gordo Dan, quien recién el sábado por la mañana, después de horas inactivo -algo poco usual en él-, compartió una foto en la que se ve el Presidente en soledad, que se hizo muy popular cuando era diputado nacional.

Más tarde el sábado, la secretaria general de la Presidencia hizo su primera aparición pública desde que se desató el escándalo: en un acto de La Libertad Avanza en La Matanza, tomó el micrófono y declaró: "Todos estamos dispuestos a dar la batalla, a ir a fiscalizar para que no nos roben más".

Horas después, llegó el apoyo virtual del Presidente, quien encargó de retuitear varios mensajes de la cuenta "Escuela Austriaca de Economía", que maneja el economista libertario Diego Mauricio Macana Roa. Uno de ellos incluía una foto de Karina, acompañada de la frase: "Siempre con El Jefe". Días atrás, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había vinculado a Spagnuolo con la vicepresidenta Victoria Villarruel, públicamente enfrentada con el jefe de Estado y su hermana. "Milei me dijo que fue Victoria Villarruel quien primero presentó a Spagnuolo a La Libertad Avanza, dijo en diálogo con Radio Mitre.

No obstante, gana fuerza la versión de que fue José Luis Espert, actual diputado oficialista y primer candidato a renovar esa banca por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires en octubre, quien le presentó a Spagnuolo a Milei.

Sigue el Congreso: lo que se viene esta semana

Tras conocerse el escándalo, diputados opositores repudiaron los audios y comenzaron el operativo interpelación a Karina: tanto el legislador del Frente de Izquierda Christian Castillo como el de Unión por la Patria Juan Marino, entre otros, expresaron su deseo de que la secretaria general de la Presidencia se presente en el recinto para dar explicaciones. "De un lado está la emergencia con vidas en juego y del otro lado la indignidad de los corruptos. Lo mínimo que se le puede pedir a todo gobernante es tener la capacidad moral para querer hacer el bien y evitar hacer el mal. La motosierra de Milei mata. La corrupción de Karina y los Menem también", expresó Marino en su cuenta de X.

En paralelo, el diputado peronista Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Salud, anunció: "Martes 12 citación a reunión conjunta de comisiones de salud pública y discapacidad, para tratar las denuncias por coimas en la compra de medicamentos del Andis". Así, parece que la agenda política de esta semana volverá a estar marcada por las denuncias de corrupción contra el Gobierno.