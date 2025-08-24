El escándalo de las coimas encuentra al Gobierno a la baja en las encuestas

El escándalo por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad que involucran directamente a la Casa Rosada encuentra al Gobierno en una baja en las encuestas, con una elección a gobernador el domingo próximo en Corrientes en la que La Libertad Avanza quedaría afuera del balotaje y un test decisivo el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo muestra en los sondeos una pequeña luz de diferencia. Son los dos comicios que restan antes de las legislativas de octubre. Entre los consultores hay coincidencias en que el descenso que muestra Javier Milei en imagen y en evaluación de gestión todavía no se manifiesta en una suba de la coalición peronista Fuerza Patria, sino que los desencantados pasan a las filas de indecisos. Por eso, ahora se revirtió la tendencia y el escaso interés en ir a votar afectaría más al Gobierno que al peronismo, con sus bases más movilizadas para participar.

El propio Milei viene diciendo que el oficialismo está más complicado para la elección bonaerense del 7 de septiembre que para las generales de octubre, donde se tiene fe -o se tenía- para ganar incluso en Provincia. Aunque suene raro, encuestas aparecidas esta semana efectivamente le dan la razón. El sondeo de CB Consultora mostró a "los candidatos de Fuerza Patria de Kicillof, CFK y Massa" aventajando por 41,3% a 39,1% a los de la "La Libertad Avanza de Milei" en la suma total para las elecciones provinciales de septiembre. Pulso Research los dio aún con menos diferencia: 31,58 a 30,68%.

En verdad, se sabe, no hay una elección única sino que se vota senadores o diputados provinciales en ocho secciones electorales diferentes, siendo claves la Primera y la Tercera sección, con unos cinco millones de empadronados cada una. En buena medida, depende de la diferencia en cada una para llegar al resultado final. En la Primera, el candidato de LLA, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, aparece a una distancia escasa -40,3 a 38%- del ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, el candidato a senador de Fuerza Patria. Incluso, en el sondeo de Pulso Research, Katopodis y Valenzuela quedaron en situación de empate técnico, con el funcionario de Axel Kicillof unas décimas por arriba.

Lo que suceda en la Primera sección electoral resultará determinante para el resultado total provincial, dado que se da casi por hecho que en la Tercera sección ganará Fuerza Patria, que es donde se encuentran los municipios más populosos como La Matanza, Lomas de Zamora y Avellaneda, todos de gestión peronista. De acuerdo a CB Consultora, la diferencia que la vicegobernadora Verónica Magario le saca al ex comisario Maximiliano Bondarenko es de casi 20 puntos -51,4 a 32,7%- mientras que Pulso Research la reduce a casi la mitad -34,6 a 23,6%-.

La analista Shila Vilker, de la consultora Trespuntozero, contó un dato muy particular. En los trabajos que viene realizando junto a la consultora Alaska realizan periódicamente el ejercicio preguntarle a los encuestados qué votarían si tuvieran ante la posibilidad del balotaje de 2023 entre Milei y Massa. En la última medición, por primera vez, le dio arriba a Massa