Ex titular del PAMI en La Plata: "Sebastián Pareja se llevaba el 10%"

La extitular de PAMI en la Plata denunció a Sebastián Pareja, mano derecha de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires.

Los audios de extitular del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, destaparon una compleja trama de supuestas coimas que involucran a Karina Milei, entre otras figuras de la Libertad Avanza. Pero las denuncias de corrupción contra figuras del partido del presidente Javier Milei no son nuevas. Pues la ex titular del PAMI en La Plata, Viviana Aguirre, el año pasado había acusado al armador libertario en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja. “Se llevaba el 10%”, remarcó en diálogo con El Destape 1070.

“Fui la primera en denunciar los casos de corrupción en La Libertad Avanza hace más de un año y medio”, destacó Aguirre y agregó: “Para mi fue un orgullo muy grande trabajar en el PAMI. Yo veía como se peleaban por los espacios en el PAMI y en el ANSES y entendí que era por la caja y ahí empecé a encontrar mucha corrupción”.

Según su relato, intentó hacer la denuncia en febrero, pero nadie se la quería tomar. Recién cuando consiguió la ayuda del ex libertario y senador bonaerense Carlos Kikuchi lo logró. “Francos me llamó para una reunión en la Casa Rosada y cuando le dije que iba a ir con un ex director del PAMI me rechazó la reunión, quería que vaya sola, esto fue en mayo cuando mi denuncia explotó a nivel nacional. Se tiraban la pelota de un lado al otro cuando quería hacer la denuncia y la causa quedó estancada", explicó la ex funcionaria,

Sobre los audios de Spagnuolo, consideró que salieron a la luz porque alguien los entregó. "Él es un corrupto más, como Francos, como son todos. Nosotros, como funcionarios, cuando nos entregamos lo primero que hicimos fue hacer la denuncia”.

“Yo empecé a denunciar en febrero del 2024, Spagnuolo nunca denunció la corrupción, solo nos enteramos porque aparecieron los audios", resaltó y añadió: “No tengo dudas que habrá nuevas revelaciones. Cuando yo denuncié el PAMI de La Plata, saltaron denuncias en Santiago del Estero, en Misiones, en Santa Cruz, porque ese es su modus operandi”.

La denuncia contra Sebastián Pareja

“Una semana antes de yo tomar la dirección del PAMI en La Plata, Juan Esteban Osaba me cita en la oficina de Sebastián Pareja y me dice que le tengo que entregar un millón de pesos de mi sueldo y que firmara papeles y que además ingresara prestadores dentro del PAMI sin licitación", relató la ex encargada de la obra social de los jubilados en la capital bonaerense.

"Ellos arreglaban todo en PAMI central con Esteban Leguizamo, nosotros solo teníamos que firmar, no investigar nada y yo le dije que no, que eso no era lo que había votado”, afirmó y aclaró que quiere llevar a la causa a Comodoto Py para que se sume a la investigación a cargo del juez Sebastián Casanello.

“Ellos vinieron acá para robar, es una vergüenza lo que están haciendo y llamo a la reflexión para que ahora en septiembre y en octubre se vote como corresponde para sacar a estos corruptos”, sostuvo Aguirre.

“Desde que a mi me corrieron del PAMI el sistema de retornos se siguió ejecutando siempre reportando a Pareja, a Francos y a Milei”, reiteró y cerró: “Karina es una cajera sin escrúpulos".