Caso Spagnuolo: un nuevo audio menciona a Karina Milei y complica aún más al Gobierno

El escándalo por coimas sigue sumando capítulos que van complicando más al Gobierno de Javier Milei. Se sumó un nuevo audio que tiene como presunto autor a Diego Spagnuolo, el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Una vez más, en el sonido se escucha al funcionario hacer referencia a una transferencia de dinero y mencionar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En los fragmentos que fueron publicados por Ivy Cángaro en el streaming Carnaval, se pudo escuchar una voz que se presume es de Diego Spagnuolo en los que, el ex titular de Andis sostiene: "El día que Karina tenga que salir hablar en la tele, que si llega a salir algún día. Que se yo". En este punto, si bien no es tan claro a lo que se refiere, el ex titular indicó que, tras una pregunta sobre dinero y presuntas coimas, en la conversación se escucha: "La quieren toda para ellos. Con la firma de ustedes". En una claro reclamo de una persona que parece haberse quedado sin una parte de lo reclamado.

Otros audios de Spagnuolo

Unas horas antes, otros audios habían alimentado el escándalo y sumado los nombres de la excanciller Diana Mondino y a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. En los fragmentos publicados por Jorge Rial en Argenzuela, grabados en "el término de agosto del año pasado y, principios de este año", “demuestran que la presunta trama de corrupción en Andis "es un negocio enorme que se traslada a otros ministerios".

"Imaginate los quilombos que están teniendo. Están teniendo quilombos grosos también con Diana Mondino", se escucha a Spagnuolo en uno de ellos. En otro de los audios, el extitular de Andis apuntó contra la ministra Pettovello. "Sandra a mí me hizo una jugada medio... Me dejó expuesto con Karina (Milei) y con Lule (Menem). Cuando yo hablé con ella, fue y habló con Javier. Me dejó expuesto y después se hace la pelotuda, se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo", reclamó.