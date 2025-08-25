El PJ cordobés le exigió a Milei una "investigación a fondo" por el escándalo de las coimas en discapacidad

En medio del escándalo por los audios de Diego Spagnuolo que expusieron presuntos pedidos de coimas a prestadores de discapacidad que salpican a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y su entorno, el PJ de Córdoba le exigió "una investigación a fondo" al presidente Javier Milei por los hechos que salieron a la luz.

El diputado nacional por Encuentro Federal Carlos Gutiérrez pidió que "el caso no quede impune". “Queremos un país donde la Justicia garantice que no exista impunidad, como en Córdoba. Y lo hacemos con responsabilidad, no como algunos diputados nacionales kirchneristas, que exigen investigar a usted mientras reclaman por la libertad de Cristina”, posteó Gutiérrez en su cuenta de X.

La semana pasada se conocieron audios adjudicados por analistas, periodistas y opositores al ahora ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, que expusieron una presunta red de corrupción. El escándalo, que amenaza con sacudir al Gobierno aún más que la estafa de la criptomoneda Libra, ganó especial fuerza porque los audios se filtraron a la prensa justo semanas después de que el libertario vetara la Ley de Emergencia en Discapacidad y sus fuerzas de seguridad reprimieran al colectivo de discapacidad, que reclamaba frente al Congreso.

Frente a esto, el legislador cordobés apuntó en diálogo con el medio Puntual: "Tratándose de un tema tan sensible como la discapacidad, mezclado con la cuestión de que el Presidente no quiere poner plata y resulta que sí hay plata para las coimas. Entonces, es un escándalo mayúsculo". Además de Gutiérrez, diputados opositores repudiaron los audios y comenzaron el operativo interpelación a Karina: tanto el legislador del Frente de Izquierda Christian Castillo como el de Unión por la Patria Juan Marino, entre otros, expresaron su deseo de que la secretaria general de la Presidencia se presente en el recinto para dar explicaciones.

"De un lado está la emergencia con vidas en juego y del otro lado la indignidad de los corruptos. Lo mínimo que se le puede pedir a todo gobernante es tener la capacidad moral para querer hacer el bien y evitar hacer el mal. La motosierra de Milei mata. La corrupción de Karina y los Menem también", expresó Marino en su cuenta de X.

Francos va a Diputados y la oposición quiere respuestas por el escándalo de las coimas

El escándalo de ANDIS también comienza a rebotar en el Congreso. El diputado de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, presentó un proyecto para la interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Su compañero de bloque, Esteban Paulón, propuso la creación de una comisión investigadora sobre la Agencia de Discapacidad. Mientras que, en el Senado, Sergio Leavy (Unión por la Patria) también presentó un pedido de interpelación, pero para Karina Milei.

Este miércoles, la Cámara Baja recibirá a Francos, que se enfrentará a una oposición que demanda respuestas por los escándalos de la gestión mileista. El jefe de Ministros, una de las personas más cercanas al mandatario nacional, volverá a la Cámara de Diputados para dar su informe de gestión a partir de las 12 del mediodía. El ministro coordinador recibió cerca de 1.300 preguntas, según confirmaron desde su entorno.

Las visitas de Francos al Congreso vienen marcadas por la tensión. La última vez que Francos estuvo en Diputados para dar su informe de gestión fue en abril, pero tuvo que volver dos semanas después en calidad de interpelado por el escándalo $Libra, el otro gran caso de corrupción que atravesó al gobierno de Milei.

Por otro lado, su último informe de gestión fue ante el Senado en junio pasado, pero terminó yéndose cuando la senadora de Unión por la Patria, Cristina López, lo llamó "mentiroso". "Esperamos una sesión normal", dijeron desde las inmediaciones de Francos.