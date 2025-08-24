Karina Milei habló de corrupción tras los audios de las coimas

Karina Milei encabezó un acto de La Libertad Avanza.

La secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei, encabezó el sábado un acto en La Matanza con los candidatos bonaerenses de La Libertad Avanza en el que se refirió a la corrupción. Su discurso ocurrió días después del estallido del escándalo por los audios de Diego Spagnuolo que la involucraron en un entramado de supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

"Todos estamos dispuestos a dar la batalla, a ir a fiscalizar para que no nos roben más", sostuvo Milei ante los fiscales de la LLA. "Sé que somos todos los que queremos el 'kirchnerismo nunca más'", agregó la hermana del presidente, que además de los candidatos, estuvo acompañada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Horas más tarde, llegó el apoyo virtual del mandatario. Milei se encargó de retuitear varios mensajes de la cuenta "Escuela Austriaca de Economía", que maneja el economista libertario Diego Mauricio Macana Roa. Uno de ellos incluía una foto de Karina, acompañada de la frase: "Siempre con El Jefe".

La cuenta oficial de La Libertad Avanza también se encargo de difundir fotografías del evento. "Este 7 de septiembre tenemos que votar y cuidar el voto para decir KIRCHNERISMO NUNCA MÁS. Jornada de Formación de Fiscales", indicó el texto que acompañó las imágenes.

Karina Milei quedó involucrada en un entramado de supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

José Luis Espert reapareció en el acto de La Matanza

Otro de los que dijo presente en el acto fue el diputado nacional José Luis Espert. El elegido para encabezar la lista de candidatos de LLA en la provincia de Buenos Aires para las elecciones nacionales de octubre se reunió con un nutrido grupo de militantes libertarios que se encargarán de actuar como fiscales en los ccomisios.

El propio legislador difundió las imágenes del encuentro en sus redes sociales. “Junto a @KarinaMileiOk, @MenemMartin, @SPareja_, @diegosantilli, @bondarenko_maxi, @Prof_Ontiveros y @Leigianni en La Matanza”, publicó en X, acompañando la frase con una foto grupal.

En otro mensaje, Espert destacó el rol de los fiscales: “Compartimos con los fiscales que van a defender y cuidar los votos de la libertad el 7 de septiembre. KIRCHNERISMO NUNCA MÁS”, escribió, mencionando a Javier Milei y a las cuentas oficiales del espacio.